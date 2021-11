Alfred comparte lo mucho que le afectó que se hablara de su vida privada y dice que Eurovisión fue "perder el tiempo"

Alfred García se ha sincerado y ha hablado del peaje que ha tenido que pagar por ser famoso. Sobre todo de la presión mediática por parte de esa prensa a la que "le interesa más la vida personal que la profesional".

"Ha sido bastante duro, la verdad", ha reconocido el cantante en Cadena 100. Preguntado por si es lo que más daño le ha hecho eso en la vida, el artista, ex de la factoría OT, asegura que sí rotundamente. "Afecta a tu familia, afecta a tus amigos, y eso es lo que más me duele. A mí que me hagan lo que quieran, pero, cuando ves a alguien de tu entorno sufrir... La verdad es que fue bastante intenso".

Sin embargo, el artista ve la parte positiva. "También hay que agradecer, porque me han dado más visibilidad, pero claro, ¿a qué precio?", se pregunta el catalán.

Además, Alfred comentó su paso por Eurovisión, respecto al que se mostró muy crítico. Así, recordó un titular que dio hace tiempo de que Eurovisión debería ser rebautizado como el festival del show business.

"Hacer un gran espectáculo cuesta muchísimo, y ahí lo pueden hacer. Creo que todas las actuaciones deberían ser así. Cuando fui yo no había escenografía, es un poco perder el tiempo. Se podía hacer algo minimalista, pero que tuviera sentido", aseguró.

De las cosas que cambiaría de su paso por el festival, dijo que "solo iría" si pudiera tomar las riendas de todo. "A veces hay gente que no tiene ganas de hacerlo y hay que cambiar de gente", se mostró crítico el extriunfito.

Del festival, asegura estar "muy agradecido". "Pero es verdad que se podría hacer aprovechado la oportunidad". Eso sí, asegura que, a día de hoy, no volvería a ir.

Alfred García homenajea su "educación católica" en su nuevo álbum. "Siempre estoy muy en contacto con Dios", declaró al respecto. El concursante de Operación Triunfo 2017 estrenó su segundo disco el viernes 29 de octubre.