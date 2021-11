El Botànic minimitza el retard dels pressupostos i l'oposició veu al tripartit "trencat i desprestigiat"

Així ho han traslladat representants dels sis grups de les Corts abans de la junta de síndics, a un dia de la reunió extraordinària del Consell que aprovarà els comptes. Va ser un acord que va aconseguir el dissabte la nova comissió política encarregada d'elaborar els comptes, amb l'objectiu que la tramitació parlamentària acabe abans de finalització d'any per a així evitar prorrogar els pressupostos actuals.

Com síndic socialista, Manolo Mata ha reconegut que el retard "no està bé" i "haguera sigut desitjable" evitar-ho, però ha confiat que es podrà esmenar durant el tràmit parlamentari i ha subratllat que l'important és que les comptes estiguen vigents l'1 de gener i no siguen uns pressupostos "prepandèmia".

Ha descartat així que la comissió política no haja funcionat, garantint que la prioritat és el contingut. "Si ens passem el dia parlant de la metodologia, açò pareix una assemblea de la facultat", ha il·lustrat Mata, per a afegir que els governs de coalició són difícils i que "més complicat ho tenen en Andalusia que van a eleccions".

Fran Ferri (Compromís) ha coincidit que "l'important no és el com ni el quan" i ha remarcat que els pressupostos s'aprovaran "en temps" i mantindran el nivell de despesa social, alguna cosa que ha assegurat que va ser un "mantra" dels tres grups en la comissió política.

Segons ha explicat, el principal escull va ser com quadrar aquesta prioritat amb l'infrafinançament autonòmic, el deute històric i la disminució d'ingressos per l'eliminació del fons COVID del Govern. Ferri també creu que el Botànic ha innovat amb la comissió interna i que no va haver-hi divisió perquè tots els anys "cada conselleria i cada grup posa damunt de les taules les prioritats".

"UN SOMNI HUMIT DE LA DRETA"

També s'ha mostrat satisfeta la portaveu d'Unides Podem, Pilar Lima, afirmant que "uns dies de retard no és el més important" i que els tres socis van aportar iniciatives. Ha celebrat especialment l'"increment històric" en la Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica, sense quantificar-ho però garantint que serà "considerable".

"Hi ha un canvi", ha asseverat, per a negar que s'haja "forçat" l'aprovació de pressupostos perquè l'objectiu és que foren "els millors per als valencians". Mentre "a Andalusia i a Madrid s'han prorrogat", Lima ha insistit en la "capacitat política" del Botànic per a arribar a un acord i ha ironitzat amb que dir que el tripartit està trencat "és un somni humit de la dreta".

Entre l'oposició, el portaveu adjunt del PP Miguel Barrachina ha denunciat que el Botànic "incompleix l'Estatut d'Autonomia" i s'ha preguntat si el retard es deu a les discrepàncies per implantar una taxa turística, pel "tantes vegades promès canvi de model de finançament" o pel "cabreig" entre la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra (Compromís), i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler (PSPV).

Però ha advertit que "cada baralla del Botànic té una única víctima: els valencians", una cosa que ha lligat amb la petició de Compromís de demolir l'ampliació del port de València o amb l'"exclusió" de Carlos Mazón -president del PPCV i del patronat de turisme de la Costa Blanca- d'una reunió amb agències de viatge en la World Travel Market de Londres. "Açò només se supera votant", ha resolt el 'popular'.

De Ciutadans, Ruth Merino ha enlletgit al tripartit el "menyspreu a les institucions" amb un retard que ha definit com una tragicomèdia i una negociació que "sempre acaba al límit i amb esbroncades, protagonitzades principalment per Soler i Oltra". Açò demostra, al seu juí, que prevalen els "egos, personalismes i partidismes" abans que el benestar dels ciutadans.

La síndica 'taronja' ha lamentat que enguany han anat "un pas més enllà" cometent l'"acte irresponsable" de no aprovar el projecte de pressupostos com a marca el calendari, a més d'alertar que senta "un precedent perillós i sobretot els desprestigia a ells". "Clar que és important el quan, no només el quin com vol fer-nos creure Oltra", ha recalcat.

I de Vox, Ana Vega ha rebutjat el retard perquè creu que demostra que el Botànic està "completament trencat" i que "no confien en els altres". També ha descartat que siguen els pressupostos més expansius perquè ho ha lligat amb una pujada d'impostos per a "tornar a beneficiar als seus 'xiringuitos' i a l'estat del benestar polític", per la qual cosa ha promès votar en contra després d'estudiar-los "minuciosament".