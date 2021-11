El PSOE exige al PP que no pague pluses a los gerentes de las empresas municipales que presenten déficit

Así lo ha señalado el edil socialista Mariano Ruiz tras advertir de que "se ha aumentado la nómina de los responsables de entidades públicas en donde las cuentas no salen, pero sí que se engrosan las nóminas de sus responsables de manera discrecional por parte del alcalde, sin consensuarlo con el resto de partidos".

"¿A quiénes beneficia este equipo de gobierno?", se ha preguntado el edil del PSOE, al tiempo que ha señalado en un comunicado que "el alcalde de Málaga ha creado pluses para gerentes municipales por valor de más de 23.000 euros en alguno de los casos, sobresueldos en tiempos de pandemia que aumentan la nómina de algunos de ellos por encima de los 100.000 euros, cobrando incluso más que De la Torre, mientras muchos negocios de nuestra ciudad están a la última. Esto es sonrojante".

"Uno de los ejemplos es el caso de la gerente de Fycma, Yolanda de Aguilar, que este año ha sido premiada con 23.084 euros extra a su sueldo por objetivos, en un momento en que el Palacio de Ferias y de Congresos ha visto reducida su actividad por las limitaciones derivadas del COVID-19", ha señalado y ha precisado que "para darle este plus de más de 23.000 euros se introdujeron parámetros como la obtención de la certificación Covid Free antes de retomar la actividad en septiembre, la devolución del dinero por cancelaciones en menos de un mes y el trabajo para que en el 80% de los casos se pospusiesen los eventos previstos en vez de que los mismos fuesen suspendidos".

"Ninguno que no forme parte de su trabajo, luego no hay excusas para darle una paga extra que supone el salario medio anual de cualquier malagueño", ha apostillado.

No obstante, ha añadido que este sueldo "no es el único que De la Torre ha puesto por encima de las seis cifras en el Ayuntamiento", ha dicho el edil, que ha incidido en que "mientras la crisis sanitaria se ha cebado con miles de pymes y de familias en nuestra ciudad, hay seis altos directivos públicos que superan lo que percibieron en los meses anteriores a la pandemia, el gerente de Promálaga es otro a los que De la Torre le ha destinado un plus". "Francisco Salas ha obtenido por objetivos 10.000 euros, el 100% de la cifra tope que puede cobrar por encima de su sueldo", ha afirmado.

Por ello, la concejala socialista ha criticado también que el regidor "aumenta la cartera de sueldos galácticos en el Ayuntamiento de Málaga", aludiendo, además, "a los más de 110.000 euros del gerente de Limasam", que, a su juicio, "se ha convertido en el político mejor pagado con dinero de los malagueños en nuestro ayuntamiento. Es absolutamente vengonzante que se den estos sueldos con el dinero de todos los malagueños y de las malagueñas en un momento en el que las familias lo están pasando francamente mal".

Para Murillo, "mientras que cientos de negocios en Málaga aún tratan de levantar el vuelo tras año y media de pandemia, mientras su ayuntamiento sólo ha concedido dos millones de euros en ayudas cuando municipios muchos más pequeños como el de Mijas ya ha destinado 20 millones de euros a sus pymes y autónomos, en nuestra ciudad siempre beneficia a los mismos con el dinero de los malagueños".

"En la ciudad de Málaga se ha dejado fuera de las ayudas municipales al comercio a más de la mitad de los solicitantes, destinando a estas subvenciones una cantidad ridícula, mientras que durante la fase más dura de la pandemia ha creado sobresueldos para con pluses para directores y gerentes de empresas municipales que han llegado a cobrar más de 100.000 euros", ha exclamado la edil del PSOE.

Por último, ha lamentado que "De la Torre no es capaz de atender las necesidades de las familias ni de cumplir su palabra con los barrios. Durante la negociación que mantuvimos los socialistas con el PP para sacar adelante el Presupuesto 2021, le arrancamos el compromiso de inversión de diez millones de euros en los distritos". "Todavía no sabemos nada de eso", ha criticado.

Por último, ha lamentado que el regidor y el concejal de Economía "nos sorprendían hace unos días una vez más sacando en solitario una modificación presupuestaria por valor de 25 millones de euros de los cuales la mitad ha sido para pagar deudas a los bancos. Esta no es forma de gobernar, hay que ejecutar lo presupuestado en lo que realmente importante, en la calidad de vida de los ciudadanos".