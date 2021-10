PSOE exige al Ayuntamiento que no obligue a los mayores de Churriana a pagar por utilizar el nuevo centro social

Así lo ha expresado el socialista en un comunicado, donde critica que tras cuatro años cerrado y con "falta de acción" por parte del equipo de gobierno, el centro de mayores "sufre acusados actos vandálicos en el interior y en su fachada, con pintadas, escalones y cristales rotos" entre otros elementos. Todo ello en un edificio en el que se ha invertido cerca de 760.000 euros, ha recordado.

El edil define esta instalación como "importantísima para garantizarles un lugar para las actividades de envejecimiento activo, reuniones y trabajo de las asociaciones"; por lo que ha pedido una solución para que "no se discrimine más a los mayores de Churriana, ya que de la noche a la mañana se han encontrado sin ningún espacio para desarrollar sus actividades".

Al cierre del nuevo centro, Trujillo suma la preocupación del colectivo de mayores, formado por más de 300 socios, que han iniciado una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento que nos les cargue con los costes derivados de su ocupación tras su apertura. Por el momento y en pocos días han recogido casi dos centenares de rúbricas, que llevarán al Registro del Ayuntamiento "si no hay señales de vida del equipo de gobierno", advierten desde este colectivo.

Para Salvador Trujillo, esta situación "demuestra claramente la falta de apuesta del PP y de Cs en nuestra ciudad por las políticas sociales, por el bienestar del colectivo de los mayores. Para el alcalde, lo que no renta no se apoya. Debería tener claro que las actividades de los mayores no son un producto de mercado, que la calidad de vida no se puede medir económicamente".

Este centro de mayores de Churriana se terminó de construir hace cuatro años. Cuenta con dos plantas en un solar de 830 metros cuadrados y está dotado de salón de usos múltiples, varias salas para talleres, aseos, vestíbulo, sala cafetería e instalaciones de uso común. Pero, "a día de hoy vemos cómo se está deteriorando poco a poco y aún no se ha abierto", ha señalado Trujillo, apuntando a que "es posible que -el alcalde, Francisco de la Torre- esté esperando a la campaña de las municipales de 2023 para hacerlo".

Este edificio, fue construido "para dar respuesta a una petición histórica, la de un lugar digno para que los jubilados, después de toda una vida trabajando, puedan realizar sus actividades y reunirse en Churriana, sin tener que desplazarse a otros lugares de la ciudad de Málaga", ha zanjado el edil del PSOE Salvador Trujillo.