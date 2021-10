Un nuevo Laboratorio Transfronterizo de Cooperación investigará la enfermedad de Parkinson

El Campus Transfronterizo Euskampus-Bordeaux pondrá en marcha un nuevo Laboratorio Transfronterizo de Cooperación (LTC), denominado ComorPD, (Laboratory for Transborder Cooperation in Non-motor CoMorbidities in Parkinson's Disease), que se dedicará al estudio de la enfermedad de Parkinson.