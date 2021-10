Un monòlit homenatja les dones empresonades pel franquisme en el convent de Santa Clara

Aquesta acció respon una petició feta per l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València (UV), segons ha precisat el consistori en un comunicat.

El Convent de Santa Clara va ser construït en 1911 per a una comunitat de religioses caputxines. No obstant açò, durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) les autoritats republicanes ho van utilitzar com a presó masculina i, posteriorment, al començament de la dictadura, va servir com a presó per a dones entre juny de 1939 i abril de 1942.

Era una filial de la Presó Provincial de Dones, completament desbordada per la repressió franquista de postguerra. Les religioses, amb les funcionàries de la Secció Femenina del Cos de presons, s'encarregaven de custodiar a les internes, ha detallat l'Ajuntament.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que aquest monòlit s'emmarca en el projecte 'València en la memoria', que pretén "mantindre viu el record de tot un seguit de edificis i espais públics significats durant la Guerra Civil i la Dictadura per qüestions polítiques, culturals o de simple vida quotidiana".

"Un conjunt que dibuixa una ruta, composta -amb aquest- per 17 monòlits, la majoria d'ells en el centre històric, però no només, ja que hi ha uns altres pels barris de Soternes, el Cabanyal o Natzaret", ha explicat l'edil.

La instal·lació del monòlit s'emmarca dins de les polítiques públiques de memòria, contemplat des de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana, de memòria democràtica.

I, segons indica Glòria Tello, "s'ajusta també al que contempla l'actual avantprojecte de llei de Memòria Democràtica del govern espanyol, norma que té per objecte la recuperació, salvaguarda i difusió de la memòria democràtica en funció dels principis de veres, justícia i reparació".

L'acte d'aquest divendres coincideix amb el Dia per al record, reparació i reconeixement d'aquelles persones que van patir repressió durant la dictadura franquista i "dels qui van defendre la llibertat fora de les nostres fronteres enfront dels règims nazi i feixista que van assolar a Europa durant la Segona Guerra Mundial de les víctimes del franquisme, que se celebrarà diumenge que ve, 31 d'octubre, segons acord del Ple de l'Ajuntament de novembre de 2020.

Per la seua banda, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha felicitat a l'Ajuntament de València per dur a terme aquesta acció.

"Les dones homenatjades han sigut massa temps invisibilitzades precisament, per ser persones compromeses amb la llibertat i la democràcia, però també pel fet de ser dones. Açò ens recorda els enormes avanços en els drets que va suposar la II República i l'hecatombe que va significar la derrota militar del govern legítim, com a conseqüència de la qual les dones van pagar un preu molt alt, en forma d'empresonament, exili, mort i pèrdua dels drets conquistats", ha expressat.

El monòlit ha sigut sufragat per la Conselleria.