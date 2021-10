Puig demana "responsabilitat" per a aprovar els pressupostos i evitar la pròrroga: "Hi ha bona voluntat"

Puig, que aquest divendres ha firmat un conveni a Xàtiva per al futur Centre Raimon d'Activitats Culturals, s'ha pronunciat així després que el ple del Consell no haja aprovat el projecte de pressupostos com a marca el calendari. La vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra (Compromís), s'ha mostrat convençuda que estaran abans de finalització d'any, encara que ha remarcat que prorrogar-los no seria un "cataclisme".

Per contra, Puig ha defès que la pròrroga "no és un itinerari desitjable mai perquè el pressupost és el que genera estabilitat, confiança i la capacitat de fer coses". "Sóc absolutament partidari que haja pressuposats, però és cert que caldrà prorrogar-los si no hi ha capacitat d'entendre la realitat", ha puntualitzat.

Encara que ha recordat que "moltes comunitats" autònomes han prorrogat el seu pressupost, ha insistit que "no és l'horitzó desitjable i en cap cas ha de ser el desig de responsabilitat que ha de tindre un govern".

El president valencià ha sostingut així que els comptes anuals són fonamentals per a "traure avant un projecte polític" i ha cridat a "fer tots els esforços per a arribar a un acord, tenint en compte el marc pressupostari que hi ha".

Al final, ha incidit, es tracta d'ingressos i despeses que han de quadrar, un "debat" que ha assegurat que es repeteix tots els anys perquè "totes les conselleries volen fer més". A açò ha sumat la "complicació afegida" que els pressupostos de 2022 parteixen d'anys amb menys ingressos.

"COM TOTHOM EN LA SEUA CASA"

Puig, després d'assenyalar que la Generalitat ha d'ajustar-se com "tothom en la seua casa", ha garantit que les del pròxim any seran uns comptes expansius en qualsevol cas gràcies als fons de la Unió Europea per a pal·liar la crisi.

En aquest escenari, ha assegurat que la comissió política està "treballant amb bona voluntat i intentant harmonitzar posicions i convéncer les conselleries de necessitat d'ajustar-se". I ha confiat, amb tot, en què arribarà a un acord.