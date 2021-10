Ribó assegura que l'Observatori de l'Oci es constituirà "abans que acabe novembre"

Així li l'ha traslladat a la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de València, María José Broseta, en una reunió que han mantingut aquest divendres, segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat.

La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns, María José Broseta, ha valorat la reunió com a "positiva", segons el consistori, i ha afirmat que "l'alcalde ha adquirit una sèrie de compromisos amb el moviment veïnal".

En aquest sentit, Broseta ha valorat especialment que l'alcalde haja atès la petició de l'Observatori de l'Oci i Turisme i els haja "donat l'alegria que en la segona quinzena de novembre es constituirà" per a poder "treballar en tota la sèrie de problemes que hi ha a la ciutat".

AMPLIACIÓ DEL PORT

D'altra banda, Ribó i Broseta han abordat el projecte d'ampliació del Port de València. L'alcalde ha mostrat la seua "satisfacció" per la "identificació" que han realitzat "dels punts importants sobre l'ampliació del port".

L'alcalde ha reiterat que, "si no hi ha informe d'impacte ambiental", ell votarà en contra de l'ampliació del port perquè "eixe port afecta molt negativament a les platges del sud i la mobilitat, no només de València, sinó de tota l'àrea metropolitana".

MESTALLA

L'alcalde i Broseta han tractat també els problemes que suscita el camp del Mestalla i, més concretament, l'amplària de les graderies i les volades que, en el seu moment, ja van denunciar els veïns i que ara anuncien que revitalitzaran en els tribunals si no es compleix el dictaminat.

L'alcalde ha afirmat que estaran "atents al fet que es complisca la sentència que van guanyar els veïns" però que la posició de l'Ajuntament és "sobretot la posició de sempre": "Que s'acabe el nou camp. Dir-li al València Club de Futbol que ja és hora. Ara ja té diners. El camp s'ha d'acabar i s'han de complir els compromisos que té amb la ciutat".

L'alcalde també ha avançat que faran "el possible per a ajudar les associacions de veïns a través de subvencions en el pressupost de 2022 o en els espais i locals que puguen cedir".