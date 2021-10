Fani Carbajo explota contra Christofer: se tambalean los posibles planes de boda

Si hasta hace poco Twitter estaba que ardía con la indecisión de Fani Carbajo y sus dudas sobre cualquier boda en su regreso con Christofer, ahora suenan las alarmas tras la última discusión de Villa playa: Fani, totalmente indignada, ha explotado contra todos al enterarse de que su pareja ha estado bailando con Mayka, y sin demasiada distancia de por medio.

Christofer Guzmán se ha arrimado muy pegado a algunas de sus compañeras y, por supuesto, era de esperar la reacción de Fani durante el ultimo programa de La última tentación. Y es que la confianza que pudiera tener la concursante hacia Guzmán, parece ir y venir como la marea.

"Eres como el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer", ha dicho Gonzalo Montoya en defensa de Christofer. Una frase que no ha sentado nada bien a Fani y ha estallado contra él.

Fani, que no podía más según han mostrado en las últimas imágenes inéditas del programa, también ha dejado algo para Mayka: "¿Ha bailado con Mayka? Pues que se la quede, no me dirijas la palabra. Qué falsa amiga".

En Sobreviviré han apuntado que, "por una vez que ven a Christofer" actuando de tal forma, después de los acercamientos de Fani a numerosos concursantes, la reacción tan explosiva ha causado cierta confusión.

Sin embargo, Fani ya ha dejado ver sus pensamientos sobre una posible vuelta con Guzmán: “Si a mí me diese igual Christofer estaría haciendo lo que Andrea, lo que me diera la gana. Pero es que no me da igual”. Las siguientes palabras que la madrileña daba a Patri, a pesar de los consejos de su compañera de esperar para tomar decisiones, Carbajo ha añadido: “Me estoy replanteando mucho mi vida, mi relación. No descarto el volver a planear la boda“.