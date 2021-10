La Audiencia Nacional no considera probado que el pago de la sede del PP de La Rioja se efectuara con dinero 'B'

20M EP

NOTICIA

La Audiencia Nacional ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en 'B' más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede 'popular' de Génova, al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas. Por su parte, y según el escrito de la AN, no se considera probado que el pago de la sede del PP de La Rioja se efectuara en parte con dinero B procedente de fondos en metálico gestionados por Bárcenas.