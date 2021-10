Un diputado nacional de Ciudadanos tilda de "disparate" la inversión prevista para Monte la Reina

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unas semanas que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contarán con una partida de 20 millones de euros para estas obras, cuyo coste total ascenderá a 80 millones y permitirá el traslado de más de mil efectivos del Ejército a uno de los territorios más despoblados del país.

De este modo, con el anuncio de Sánchez como telón de fondo y en pleno debate dentro de la comisión que aborda el problema demográfico, Gutiérrez ha asegurado que Ciudadanos "no está de acuerdo con esa inversión". A juicio del responsable naranja, Monte la Reina "está en un sitio donde no va a aportar nada" y "no servirá para solucionar el problema rural que existe en estos momentos".

Las palabras del representante de Ciudadanos han provocado reacciones de numerosos representantes políticos, tanto en Zamora como en el resto de Castilla y León. Los primeros en pronunciarse han sido los responsables del PSOE, como el diputado nacional y líder del partido en la provincia afectada, Antidio Fagúndez, que ha expresado "su más enérgica condena y absoluto rechazo" a las manifestaciones de Gutiérrez.

Fagúndez ha calificado las palabras del representante de Ciudadanos de "irresponsables", mientras que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha vinculado esta afirmación con algunas opiniones vertidas previamente por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en relación a la descentralización: "El PP y Ciudadanos son una coalición contra Castilla y León", ha deslizado el político burgalés.

Desde Ciudadanos, también ha habido quejas contra la intervención de su compañero. Las más duras han llegado de parte del presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, que, en declaraciones al diario La Opinión, ha llegado a señalar que se plantea abandonar el partido naranja tras conocer la posición de la formación en lo referente a Monte la Reina. Requejo es el único miembro de Ciudadanos que se halla al frente de una diputación en España.