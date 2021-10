El BNG pide a la Xunta que deje de "echar balones fuera" sobre la atención a la endometriosis en Galicia

La portavoz de sanidad de los nacionalistas, Montserrat Prado, ha criticado este jueves en la Comisión de Sanidade los pasos "tibios" dados por la Administración para conseguir que las 60.000 mujeres que en Galicia se ven afectadas por esta dolencia "estén bien atendidas".

Prado ha afeado además la respuesta ofrecida por el gerente del Sergas, José Flores, que ha afirmado que la atención que reciben las mujeres con endometriosis es "adecuada". "Los tiempos de diagnóstico son de entre ocho y diez años y ningún responsable político puede considerar que ese tiempo de demora es una atención adecuada", ha señalado Prado.

La nacionalista ha recalcado a este respecto que la propia asociación que representa a las enfermas, querEndo-mulleres insiste "por tierra, mar y aire que no están siendo bien atendidas". "Las mujeres que padecen endometriosis necesitan un Gobierno que se ponga de su lado y que las escuche", ha reclamado Prado.

En este sentido, la parlamentaria nacionalista ha aseverado que "la sanidad no está excluida de la situación de desigualdad a la que se enfrentan las mujeres", razón por la que se ha hecho eco de una frase defendida por un ginecólogo en la que afirmaba que "el mundo se pararía si los hombres tuviesen dolor testicular solo una hora al mes".

"Estamos en el S.XXI, no en el X ni en el XVIII, y no podemos permitir que las mujeres pasen por este calvario y que se les diga diciendo que es normal que tengan dolor porque no es normal tener dolor", ha afirmado.

Por otra parte, Prado ha defendido que no se trata de un problema económico, puesto que "la correcta atención de la enfermedad supondría un ahorro: menos gasto farmacéutico, menos asistencias a Urgencias, menos ingresos hospitalarios y menos bajas laborales". Así, ha pedido trabajar en los diagnósticos a tiempo, "dedicación específica y atención desde un enfoque interdisciplinar", consultas específicas, campañas de información y formación a los profesionales, así como la financiación de los tratamientos por la Seguridad Social.

MEDIDAS "YA EN MARCHA"

Así las cosas, Flores ha asegurado que las medidas propuestas en la PNL, "ya están en marcha". Además, ha recordado que los profesionales tienen a su disposición, tanto en la intranet como en la extranet, una guía para el tratamiento de la enfermedad, para lo que cuentan con la atención de diversos profesionales; así como diversas actividades formativas dirigidas a pacientes y ciudadanos en general.

El gerente del Sergas ha comentado además que están "a disposición de las asociaciones para organizar actos de difusión" y ha defendido el funcionamiento del circuito de atención médica, "que deriva a las mujeres a otras especialidades".

La endometriosis, que provoca el crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, afecta a una de cada diez mujeres fértiles, es decir, 60.000 en Galicia, de las que 9.000 presentan estadios más graves.