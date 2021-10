Gómez sostiene que el catalán "no es un impedimento" para trabajar en las Islas

20M EP

NOTICIA

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha pedido "tranquilidad absoluta" después de que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido no admitir un recurso del Ejecutivo autonómico contra la sentencia del TSJIB que anuló el decreto sobre el catalán en la sanidad. Según ha dicho, no conocer el catalán "no es un impedimento" para venir a las Islas a trabajar.