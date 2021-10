Llum verda al Fons de Cooperació Municipal que recorrerà el PP per "sotmetre a la Diputació d'Alacant"

Així ho van traslladar els 'populars' durant el debat d'aquest dimecres, on Cs es va queixar que el Botànic no acceptara cap de les seues esmenes i va coincidir que el fons pretén "obligar" a participar a la Diputació d'Alacant, que presideix el líder del PPCV, Carlos Mazón, mentre Vox va denunciar que la llei és "il·legal".

En canvi, tant el PSPV com Compromís i UP van defendre la necessitat d'aquesta normativa per a potenciar l'autonomia dels ajuntaments. Es tracta d'un fons previst a l'Estatut d'Autonomia que es regula a través d'una norma que va aprovar el Consell a la fi de 2020.

La llei estableix el cofinançament entre la Generalitat i les diputacions provincials, conforme al principi de proporcionalitat i equitat territorial, amb l'objecte de garantir que la ciutadania reba un nivell mínim de prestacions en els serveis públics locals sense "cap tipus de diferències injustificades" per ubicació.

Els seus antecedents són la Llei 8/2010 i el seu desenvolupament a través del Decret 51/2017, una regulació que establia que les diputacions podien participar voluntàriament en la primera fase d'implementació del fons. Des de la seua engegada, la Generalitat ha distribuït 40 milions anuals complementats amb les aportacions de les corporacions de Castelló i València, mentre la d'Alacant no s'ha volgut sumar.

Davant aquesta situació, el Botànic va considerar necessari un nou sistema amb rang de llei per a donar estabilitat del sistema de finançament local i sostenibilitat financera als municipis.

El passat mes de setembre, la Generalitat va abonar la totalitat del fons anual de 2021, ampliat enguany amb més aportacions per a les localitats turístiques i els pobles despoblats.

EL CONSELL TORNA A DEMANAR A LA DIPUTACIÓ D'ALACANT QUE SE SUME

Com a director general de l'Administració Local, Toni Such, ha valorat l'aprovació d'aquest fons com un "compromís" que dona seguretat jurídica a les localitats, a més d'avançar que la Generalitat mantindrà la seua aportació en 2022 amb 40 milions d'euros.

En un comunicat, Such ha agraït el treball de les corporacions de València i Castelló, els qui es van sumar "des del primer moment", mentre ha tornat a instar a la d'Alacant "per a evitar la discriminació que pateixen els municipis d'eixa província". I com a balanç ha ressaltat que el fons ha injectat des de 2016 fins el 330 milions, "consolidant-se com el millor instrument de suport financer als ajuntament".

No obstant açò, ha assenyalat que les 141 localitats alacantines han rebut únicament l'aportació de la Generalitat davant la negativa de la Diputació, un rebuig que ha provocat que hagen deixat de rebre 70 milions durant els últims cinc anys. "Eixa posició també perjudica els seus alcaldes, de tots els grups polítics, que hauran d'explicar per què la negativa a formar part del fons", ha recalcat.

PROTECCIÓ DEL PALMERAR D'ELX

D'altra banda, el ple dels Corts ha donat llum verda al projecte de llei per a la protecció del Palmerar d'Elx (Alacant) -la votació ha comptat amb l'assistència del seu alcalde, Carlos González- i ha validat el decret aprovat fa unes setmanes pel Consell d'indemnitzacions per a les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers per carretera.