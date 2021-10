La llei valenciana per a la lluita contra la despoblació "implicarà a totes les àrees del Consell"

Així ho ha explicat la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeanette Segarra, després de la reunió de la Comissió, celebrada aquest dimecres, per primera vegada de forma presencial, en la seu del Consell a Castelló, on també se situa l'Agenda Valenciana Antidespoblament.

La directora general ha destacat que la Llei Integral "donarà seguretat i garanties a la lluita contra la despoblació, perquè no es tracta d'un problema que es puga resoldre en un o dos anys sinó que necessitem una dècada per a revertir aquesta situació".

A més, ha incidit en la importància de la coordinació entre totes les conselleries perquè "el tema del despoblament és una qüestió transversal tan important l'educació com la sanitat, la mobilitat o les infraestructures, el despoblament ha d'abordar-se des de tots els fronts".

La Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament és un òrgan col·legiat de la Generalitat, amb representació de totes les conselleries, que té com a objectiu elaborar una estratègia plurianual per a pal·liar el despoblament dels pobles d'interior.

Durant la reunió convocada per l'Agenda AVANT també s'ha donat compte de les últimes actuacions realitzades per aquesta direcció general depenent de Presidència, entre les quals destaquen la modificació del decret del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament, que s'ha incrementat en aquest 2021 per a destinar 3,5 milions d'euros entre 180 municipis.

CAIXERS AUTOMÀTICS

D'altra banda, la directora general ha destacat el programa d'instal·lació de caixers automàtics en municipis en risc de despoblació, amb una inversió anual d'1,9 milions d'euros; i l'engegada de dos ajudes complementàries a les quals ja ofereix la conselleria d'Agricultura per a la recuperació de boscos, amb una inversió total de 600.000 euros.

Segarra també s'ha referit al programa Ciutadania Digital, per a acabar amb la bretxa digital en els municipis d'AVANT, així com al programa REVIU dirigit a famílies que vullguen iniciar el seu projecte de vida en aquests municipis, tots dos fruit de l'acord amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

La Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament ha comptat amb l'assistència, entre altres alts càrrecs, de la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica; Laura Soto; del secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu; i del secretari autonòmic de Participació i Transparència, Antoni Llorente.