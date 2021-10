València impulsa la "reparació històrica" de l'inspector Emiliano Sánchez Moreno, represaliat del franquisme

En aquest sentit, el consistori va a treballar perquè se li concedisca la medalla d'honor a títol pòstum a la família d'Emiliano Sánchez, igual que va fer amb la família del Capità Gonzalo Tejero.

L'objectiu és "restituir el seu nom, el seu honor i el de la seua família esborrat injustament de les pàgines de la història de València", segons ha recalcat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, dies abans que se celebre el dia de les víctimes del franquisme el pròxim 31 d'octubre.

"Tenim l'obligació i el deure moral de dignificar a totes aquelles persones que per defendre els valors democràtics van ser sotmeses a la més ferotge repressió", ha assenyalat el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana a l'Ajuntament de València en referir-se a l'ex cap de qui era conegut com a Guàrdia Municipal de València, Emiliano Sánchez Moreno a qui la dictadura franquista va obrir dos expedients de depuració, li va suspendre de sou i de feina, li va inhabilitar per a exercir llocs de comandament, li va degradar a guàrdia de segona i finalment li va expulsar de la Policia Local de València en 1945 després de 30 anys dedicats al Cos.

"L'assetjament al que va ser sotmès Emiliano Sánchez és inadmissible, propi d'un règim de terror com el franquista", ha manifestat Cano, que ha afegit que "la dictadura va practicar una violència brutal i generalitzada contra els qui la van qüestionar, la van combatre o simplement com en el cas d'Emiliano Sánchez van complir eficaç i fidelment amb el seu deure".

"València també necessita reconciliar-se pel que va poder fer i no va fer per les víctimes d'aquesta injustícia que es va perllongar durant més de 40 anys de por i patiment", ha insistit.

El responsable municipal de Protecció Ciutadana ha tingut paraules d'agraïment i reconeixement cap als familiars d'Emiliano Sánchez i, especialment, cap a l'ex policia local de València i llicenciat en Història Vicente Gómez perquè, "gràcies a la seua tenacitat, dedicació i investigació hem conegut la història i la injustícia que van patir l'Inspector Emiliano Sánchez Moreno i també la del Capità Gonzalo Tejero Langarita".