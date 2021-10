Los cementerios de Bilbao estarán abiertos el día 1 de noviembre, pero sin "asistencia masiva para evitar contagios"

La edil bilbaína y el gerente de Bilbao Zerbitzuak, José Antonio Fernández Celada, han ofrecido este miércoles los detalles sobre el operativo especial con motivo de Todos los Santos.

En materia de afluencia, el gerente de Bilbao Zerbitzuak ha explicado que en materia de aforo, el cementerio de Bilbao cuenta con capacidad para más de 83.000 personas las que pueden estar de manera simultánea y al hilo de los que ocurrió el año pasado, la sociedad trabaja sobre la hipótesis del 50% de ese aforo, algo más de 40.000 personas, que sin embargo, según ha destacado, "no van a estar y no han estado nunca de manera simultánea en el cementerio, sino que van pasando a lo largo del día".

Por ello, ha asegurado que no es necesario "poner ningún sistema de control de aforos, porque "no tiene realmente ningún sentido", aunque la policía municipal colaborará con esta entidad municipal en el control de los aparcamientos y "para evitar cualquier tipo de incidencia, que no suele ocurrir".

"CONTACTO PERMANENTE"

Fernández Celada ha indicado que Bilbao Zerbitzuak está "en permanente contacto" con la Guardia Urbana, por lo que si la "afluencia se precipita" se contacta con ellos para que acudan y estarán presentes tres patrullas con 6 agentes, pero "puntualmente pueden estar hasta 8 o hasta 10" efectivos.

De este modo, los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre la Policía Municipal de Bilbao prestará servicio especial permanente para ordenar el tráfico en los accesos y para garantizar la seguridad.

Junto a ello y para que tanto los accesos como las visitas se puedan realizar con total seguridad, un año más Bilbao Zerbitzuak ha convenido con la Cruz Roja de Bizkaia que este próximo fin de semana y el día 1 de noviembre desplacen al cementerio municipal de Bilbao, entre las 8.00 y las 18.00 horas, un dispositivo de personas voluntarias y una ambulancia de soporte vital básico, que se ubicará en el aparcamiento del acceso principal del Cementerio.

Asimismo, cuatro voluntarios de la Cruz Roja, provistas de dos sillas, estarán disponibles para poder desplazar por el interior del Cementerio municipal de Bilbao a las personas con movilidad reducida que lo soliciten, que se unen a las que eléctricas con las que cuenta el cementerio.

La edil de Salud y Consumo ha informado de que en estos diez días de apertura y preparación previa se calcula una asistencia de unas 40.000 personas, mientras que el propio día 1 pueden llegar a ser de 20.000 a 25.000 personas.

La concejal ha recordado que el año pasado, las medidas de contención ante el covid-19 impidieron que muchos bilbaínos visitaran a sus difuntos porque únicamente se pudiera acudir a los cementerios de la localidad de residencia, pero que este año 2021 los camposantos de Bilbao y Deusto volverán a estar abiertos para todos los que deseen acudir.

En el caso del de Derio, las instalaciones permanecerán abiertas de ocho de la mañana a seis de la tarde y el de Deusto, de ocho de la mañana a tres la tarde, ampliado el día 1 hasta las seis de la tarde.

MASCARILLA

No obstante, ha destacado que Bilbao Zerbitzuak ha puesto en marcha un nuevo plan de acción, que servirá para "dignificar los cementerios y la calidad de su servicio", y para "evitar que una asistencia masiva de personas se convierta en un foco de contagio indeseado". En ese sentido, ha recordado la obligación de hacer uso de la mascarilla en situaciones en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.

Asimismo se pondrá a disposición de las personas visitantes cuatro puntos de suministro de gel hidroalcohólico en la entrada principal del Cementerio, otros dos en el acceso a la Capilla y dos más en la entrada por la calle Mungialde Etorbidea, además de los habituales puntos de distribución de gel hidroalcohólico disponibles en los accesos al crematorio y a las oficinas de Bilbao Zerbitzuak.

La atención presencial en oficina se reforzará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre con una persona más y el horario de atención se extenderá desde las 8.30 hasta las 17.00 horas.

Díez ha instado a acudir en transporte público, pero ha indicado que para aquellos que se trasladen en su propio vehículo el acceso se realizará exclusivamente por la entrada principal del Cementerio y que los vehículos deberán estacionar en los espacios reservados y habilitados al efecto.

DUELO PERINATAL

Como novedad este año, el Cementerio de Bilbao incorpora un espacio de duelo perinatal como punto de encuentro personalizado, de intimidad y recuerdo para todas las familias que han perdido un hijo durante el embarazo, el parto o después del mismo.

La edil ha comentado que el sueño de ser madre o padre, para muchos, termina justo en el momento en el que iba a comenzar y ha asegurado que el duelo perinatal continúa "invisibilizado" en la sociedad, por lo que desde el área y a través de Bilbao Zerbitzuak se "ha querido romper ese silencio habilitando en el Cementerio municipal bilbaíno un espacio personalizado de intimidad y recuerdo para todas las familias que han perdido una hijo durante el embarazo, el parto o después del mismo.

Con la colaboración y participación del Grupo de Apoyo al Duelo Perinatal de Euskadi, su apertura simbólica tendrá lugar el próximo 1 de noviembre. A través de este espacio se busca, ha destacado, cubrir el "vacío existente de atención a estas familias, visibilizar sus pérdidas y ayudar a las madres y los padres en su duelo". El memorial será abierto, sin connotaciones religiosas y cuenta con 30 metros cuadrados de superficie.

Este año el Consistorio bilbaíno también recupera el concierto lírico, una actuación que se desarrollará el próximo 1 de noviembre en la Capilla del Cementerio municipal de Bilbao a la 13.00 horas, mientras que la Misa de Todos los Santos será a las 12.00 horas y oficiada por el Obispo de Bilbao, Joseba Segura.

El recital, que cumple ya su cuarta edición, correrá a cargo del grupo musical "Bilbao Bel Canto" y la asistencia a él será libre hasta completar el aforo. Además, como novedad, se retransmitirá en directo por Telebilbao y el canal de Youtube de Bilbao Zerbitzuak.

El día 1, los visitantes recibirán una encuesta de cara a valorar las mejoras realizadas hasta el momento y los servicios recibidos. El servicio contará con el apoyo de personas contratadas al efecto, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Bilbao Zerbitzuak ha realizado diversas mejoras en los servicios e instalaciones del camposanto a lo largo de este año. Entre ellas está la fuente memorial en homenajear y recuerdo a las 961 personas inhumadas durante la crisis sanitaria del covid-19.

Además se ha restaurado y consolidado el muro perimetral de piedra del Cementerio de Bilbao y próximamente se instalarán placas solares sobre la cubierta de una decena de edificios y sobre el tejado a dos aguas del vestuario del personal del propio camposanto.

Junto a ello, además de realizar las habituales labores de pintura, limpieza y jardinería, también se ha dado continuidad al proceso de transformación paisajística del camposanto, iniciado el año pasado.