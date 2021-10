Feijóo se dirige Caballero, sin opción a réplica, para pedir que el PSOE "se ponga a trabajar" tras su congreso

Sin opción a réplica ya, aunque desde el escaño se esbozó un comentario del secretario xeral del PSdeG y candidato a las primarias -que se dirimen el próximo sábado- entre él y el actual presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; Feijóo sacó a colación el proceso interno del PSOE para lanzar una "propuesta" y "tender la mano".

Esta propuesta se concretó unicamente en esa "mano tendida" a quien salga líder del PSOE del proceso congresual y en una petición para que la formación política, "por favor, deje de tomarle el pelo a los gallegos", tras "meses de bandos y nombres".

"Se lo digo con toda la cordialidad, que sabe que le tengo: señor Caballero, yo no sé quién va a ser el próximo portavoz del PSOE en la próxima sesión de control, ni sé quién va a ser secretario xeral del PSOE en la próxima sesión de control, eso a mí no me corresponde", ha comenzado Feijóo en su último turno, ya con el tiempo en rojo en el marcador.

Precisamente, esto suscitó las críticas de los socialistas hacia el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, quien rechazó las protestas lanzadas especialmente por el viceportavoz, Pablo Arangüena, afirmando: "No se meta en el tiempo, lo estoy controlando yo". Asimismo, aludió, como así había sido, a que "su compañero de la izquierda" -por Gonzalo Caballero- también había hablado previamente con el tiempo cumplido sin que él lo hubiese interrumpido, si bien aprovechó para dar el aviso a Feijóo de que fuese rematando su intervención.

"MANO TENDIDA" DESPUÉS DEL CONGRESO

"Si le voy a pedir y ofrecer algo, que es algo bastante razonable y equilibrado, como todas nuestras propuestas", introdujo Feijóo, para añadir que "después de estos meses de bandos, de nombres, su formación política supere estos meses perdidos para Galicia y se ponga a trabajar".

"Y le voy a ofrecer la mano tendida, otra vez. Pido que después del congreso, empecemos a trabajar, sea quien sea el secretario xeral y el portavoz del grupo. A mí me da igual, pero pido por favor que dejen de tomarle el pelo a los gallegos y se pongan a trabajar", ha sentenciado.

En otro momento del debate ya con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a quien Feijóo también afeó que, según dijo, varía de opinión sobre el concierto económico y financiación autonómica en función de la proximidad a la cita interna nacionalista; el mandatario autonómico aprovechó que citó al que fue parlamentario del PSOE Juan Carlos Santín para elogiarlo y advertir, según él, que ya no forma parte del grupo socialista "lamentablemente, porque es (una persona) competente".