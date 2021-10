La Generalitat recupera 13,5 milions després de l'execució de sentències de casos de corrupció

La Generalitat ha recuperat 13,5 milions d'euros després de l'execució de diverses sentències relacionades amb casos de corrupció: 8,24 milions estan ja ingressats i es deriven dels casos de Fitur, Cooperació, Emarsa i Terra Mítica, mentre que hi ha altres 5,3 milions en tramitació.

Així ho ha indicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en resposta al síndic de Compromís, Fran Ferri, en la sessió de control a Les Corts, on ha desgranat que eixos 5,3 milions venen dels casos Cooperació, Emarsa i IVAM, i inclouen 21 immobles i quatre vehicles. Entre ells, dos apartaments de luxe i un iot a Miami.

Precisament, ala pròxima setmana comença el juí per la compra d'obres d'art falses a l'IVAM, on la Generalitat demana una responsabilitat civil de 4,2 milions pels diners desviats.

També ha avançat Puig que hi ha dos casos "molt avançats": l'Hospital d'Haití, on s'està a l'espera que el Tribunal de Comptes fixe la responsabilitat civil dels condemnats i la visita del Papa, on demanaran l'execució de la sentència, que recull una responsabilitat civil dels condemnats de més de 3,2 milions.

El president ha detallat que l'Oficina de Recuperació d'Actius de la Generalitat ha obert fins a 40 expedients per a promoure accions administratives o judicials "en defensa dels interessos dels valencians".

"La Generalitat no és un botí"

Puig ha acabat la seua intervenció amb una al·lusió al seu predecessor socialista al Palau, Joan Lerma, que va dir en una de les seues últimes entrevistes com a president: "La Generalitat no és un botí a repartir". "Desgraciadament, eixa frase va ser premonitòria", ha lamentat.

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha centrat la seua intervenció en "el que ha costat als valencians la corrupció del Partit Popular". "Potser alguns es pregunten per què cal parlar d'açò en 2021", ha postil·lat, abans de mostrar la seua preocupació per les declaracions del PP que "no només no ataquen, sinó que reivindiquen com un llegat" aquesta gestió.

Així, ha retret als 'populars' que reivindiquen el llegat de Rita Barberá mentre es processava al seu grup municipal per blanqueig. Per això, ha advertit que "és un problema per al futur" i que els valencians "no volen perdó, sinó que retornen els diners".