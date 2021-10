L'oposició veu insuficient la dimissió d'un director general per la mort dels rucs i carrega contra Mollà

Així reaccionen els tres grups de l'oposició, en sengles comunicats, després de l'anunci de la dimissió i les explicacions de Mollà (Compromís) en roda de premsa. La consellera, qui ha registrat una petició de compareixença en Les Corts, ha reconegut que no hi ha hagut una "tutela adequada" i ha advertit que la investigació apunta a indicis d'"una acció humana".

Per part del PPCV, el seu portaveu de Medi ambient, Elisa Díaz, acusa Mollà de no assumir responsabilitats per la mort dels rucs i de "forçar el cessament dels seus subordinats acusant-los de ser els responsables d'eixa gran negligència que ha costat la vida de, almenys, deu rucs". Una actitud, al seu juí, intolerable davant la qual la consellera hauria de ser "la següent en anar-se'n".

"Si ella no és capaç d'anar-se'n, que siga el president de la Generalitat -Ximo Puig, PSPV- qui cesse perquè és aquesta consellera qui està a càrrec d'eixe departament i d'eixos subordinats perquè ella és la responsable directa", abunda la 'popular'.

Aquest cas demostra, en la seua opinió, que "els cau la careta als qui fan denominar-se animalistes volent abanderar el que no senten" i que "la preocupació principal de la consellera és agarrar-se al seu càrrec, tirant la culpa als qui anomena subordinats, sense assumir ni una sola responsabilitat sobre el supòsit maltracte animal i la mort d'aquests animals que a més són espècie protegida".

Per tot açò, la diputada del PP sosté que Fiscalia haurà d'aclarir totes les responsabilitats d'aquest maltracte animal i es pregunta si es podria haver evitat aquesta tragèdia: "Aquest no era un projecte de prevenció d'incendis amb gestió forestal, que és el que hauria de fer la Conselleria, sinó amb utilització de rucs, animals que senten i pateixen".

"La ineficàcia i nul·la diligència de la consellera Mollà clama al cel -insisteix-. En realitat seguim sense saber què ha succeït per la nul·la transparència de la consellera, a qui no és la primera vegada que li ocorre una cosa similar. Resulta indignant saber que per la deixadesa d'aquesta Conselleria han mort rucs en el Desert de les Palmes".

"QUIN ECOLOGISME ÉS AQUEST?"

De Cs, el diputat Eduardo del Pozo titla de negligència "gravíssima" l'actuació del Consell i es pregunta per què no es va intervenir d'urgència davant les primeres morts dels animals"", a més d'advertir que Mollà hauria de ser destituïda "immediatament" en lloc d'haver "utilitzat com un boc expiatori" al director general.

Però, al seu juí, és més greu encara que la pròpia Mollà haja reconegut que "no tenia ni idea" del que succeïa en aquest programa: "Quin tipus d'ecologisme és aquest, que per desistiment de funcions deixa morir una desena d'animals i arribar a un estat de malnutrició total a d'altres dins del mateix programa?".

"NO N'HI HA PROU AMB ESTAR EN UNA LLISTA ELECTORAL"

I José Luis Aguirre (Vox) coincideix que el que ha passat és inadmissible i "una mostra més que els membres del Botànic no saben gestionar", per la qual cosa el seu grup ha sol·licitat la compareixença urgent de la responsable d'Agricultura. "Per a dirigir una conselleria no n'hi ha prou amb estar en una llista electoral, cal saber gestionar i estar a l'altura del que necessiten els ciutadans", recalca.

Tampoc veu suficient la dimissió del director general, en considerar que ha d'assumir responsabilitats la pròpia Mollà, i subratlla que "no serveix només amb obrir un expedient, dir que ella es va assabentar tard i que no va haver-hi una bona tutela del projecte".