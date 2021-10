La Comunitat Valenciana preveu una ocupació rural del 85% en el pont de Tots Sants

Els allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana registren una xifra de previsió de reserves del 85% per al pont de Tots Sants, 15 punts percentuals per damunt de la xifra registrada en el pont de novembre de 2019, abans de la pandèmia, segons les dades arreplegades per la plataforma digital Escapadarural.com.