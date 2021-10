Open House València tanca la seua tercera edició amb més de 21.000 assistents

Després de l'edició de l'any passat, marcada per la reducció d'aforaments i els continguts digitals, Open House València ha recuperat enguany la presencialitat en les seues rutes i en les visites als 50 edificis que durant aquest cap de setmana han obert al públic de manera gratuïta, ha indicat l'organització en un comunicat.

A les més de 21.000 visites que ha obtingut el certamen cal afegir una repercussió social a través dels mitjans de comunicació i de les plataformes digitals. S'estima que l'esdeveniment ha tingut una audiència en xarxes socials superior als 223.000 impactes, 17.000 comptes aconseguits i amb prop de 174.000 pàgines vistes en la web.

Des de l'organització han destacat el suport que el públic valencià ha donat al certamen d'arquitectura, registrant 'soldout' en totes les activitats de la programació només una hora després de comunicar que s'obrien els formularis.

A més, només durant les primeres hores d'obertura dels formularis d'inscripció, Open House València va registrar 12.000 sol·licituds de persones interessades a visitar edificis com Espai Verd, el Mercat Central o l'església de San Juan del Hospital, així com a realitzar la visita al Refugio en la Viña de Ramón Esteve o visitar l'Espai Alfaro de Fran Silvestre Arquitectos. També van tindre gran acollida la desena de rutes organitzades en col·laboració amb Visit València com la de la Muralla Islàmica, Goerlich: Urbanisme i arquitectura al centre històric de València o la ruta per Paterna.

A les visites presencials cal afegir igualment les entrades a la web per a visualitzar els continguts digitals inclosos en la mateixa com, per exemple, les converses entre arquitectes "It's a match!" realitzades amb el suport de Cosentino.

La coordinadora d'Open House València, Sara Portela, ha assenyalat que "aquesta tercera edició ha significat la consolidació definitiva del festival d'arquitectura". "Estem molt satisfets de veure l'enorme acollida que ha tingut per part de la ciutadania, que cada vegada més s'acosta a conéixer la nostra ciutat i els seus voltants contribuint a posar en valor el patrimoni arquitectònic valencià", ha agregat.