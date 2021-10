Galicia comienza la vacunación simultánea de la dosis de refuerzo de la Covid y gripe con unos 12.000 mayores de 80 años

En declaraciones a Europa Press, la jefa de servicio de Enfermedades Transmisibles de la Consellería de Sanidade, Susana Miras, ha explicado que para esta semana se han programado en las siete áreas sanitarias gallegas unas 60.000 citas para la dosis de refuerzo de la Covid de mayores de 80 años, único grupo de población que recibirá al mismo tiempo la de la gripe.

Así, Miras ha comentado que la campaña para los mayores de 80 años con esa vacunación dual ha arrancado con "total normalidad" y transcurre sin incidencias. Estima que en unas "cuatro semanas" este grupo de población estará inmunizado en la Comunidad gallega.

Además, en el caso de la dosis de refuerzo de la Covid para las personas de 70 a 79 años, que ya pueden recibir la vacuna antigripal, Susana Miras ha señalado que el "mes que viene" verán cómo se articula, una vez que pasen los seis meses de la dosis de pauta completa.

La semana pasada, en la que comenzó el lunes la vacunación contra la gripe del personal sanitario, se inmunizaron unas 12.000 personas en el conjunto de Galicia, ha destacado Susana Miras.

ÁREAS

En el área de Vigo, el primer vacunado en el centro de salud de Matamá que recibió la doble vacunación fue Carlos A. Diez, de 81 años, tras lo que acudió junto a recibir la dosis de la gripe el matrimonio formado por Álvaro Villamarín y Carmen Torres.

Por su parte, en el Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras esta semana están citadas 10.066 personas mayores de 80 años para ser vacunadas frente a la gripe y recibir la dosis de refuerzo contra la Covid. Por distritos, 904 de ellas en el de Valdeorras, 8.151 en el de Ourense y 1.011 en el de Verín.

Por parte del área sanitaria de Ourense han explicado que la vacunación tendrá lugar en los centros de salud de las cabeceras de comarca, como en la campaña de vacunación contra la Covid para mayores de 80 años, y en los hospitales públicos de Verín y O Barco de Valdeorras.

A diferencia en esta campaña los usuarios de los centros de salud de Ourense y de los ayuntamientos de sus servicios de Atención Primaria (Pereiro de Aguiar, San Cibrán, Barbadás (A Valenzá), Nogueira de Ramuín, Toén) también acudirán al Hospital Universitario de Ourense. Asimismo, los mayores de 80 años no tienen que pedir cita, recibirán un SMS con ella o serán llamados por teléfono.

En el área de A Coruña la vacunación frente a la gripe estacional y la tercera dosis contra la Covid a mayores de 80 años ha comenzado en el Centro de Salud Monte Alto-La Torre. La enfermera Cristina Gómez ha manifestado que en esta campaña de vacunación aprovechan "la experiencia de otros años contra la gripe", aunque con "la complejidad por administrar ambas". Con todo, ha llamado a acudir a recibir las dosis porque no se puede "olvidar que la Covid sigue" y porque la vacunación es lo que "ayuda" a salir de la pandemia.

Entre los primeros vacunados en A Coruña, Antonio, que va a cumplir 87 años, ha destacado que acude "siempre cuando hay una vacuna". Preguntado cómo le ha ido, ha resaltado que "todas bien". "No me enteré de nada, todo bien", ha apostillado.

Por otra parte, Manuel ha explicado que la dosis de la gripe es "la primera" que se pone en su vida "porque hay que hacerlo". "Me parece bien acudir por las dos", ha valorado. "Que hay que poner otra, pues es mucho mejor, no me quiero ver allí arriba con los tubos, antes prefiero irme", ha comentado sobre la dosis de refuerzo. Por ello, ha afirmado que acudirá a vacunarse "todas las veces" que le avisen, "si puede ser el primero". Con todo, ha subrayado que "hay que cuidar mucho a todos los empleados" de la sanidad por "todo lo que se hace por la gente".

Mientras, el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza ha arrancado también en la mañana de este lunes la campaña de vacunación conjunta contra la Covid y la gripe para personas de 80 o más años en 25 centros de salud cabecera de comarca.

En total, en estos centros de salud han sido citadas más de 2.200 personas vía SMS. En el área sanitario compostelana hay unas 30.000 personas correspondientes la esta franja de edad y se prevé que en tres semanas estén todas llamadas.

Además, a partir de este lunes se comenzó a vacunar contra la gripe a las personas de 65 al más años en los 76 centros de salud del área compostelana, así como las personas institucionalizadas de manera prolongada (residencias de mayores y con discapacidad y trabajadores de estas instituciones, donde también se está vacunando).

En el área de Pontevedra y O Salnés se han habilitado 13 puntos de vacunación para la administración conjunta de la dosis de la Covid y la antigripal, ha explicado el director de Enfermaría de la misma, Juan Vázquez Vilar. Según ha apuntado, espera que la vacunación antigripal de mayores de 80 años y de la Covid "se prolongue dos semanas más, hasta el 14 de noviembre".

CONTINUACIÓN

Posteriormente, en el marco de esta campaña secuencial, en toda Galicia desde el 15 de noviembre se convocará a las personas de 60 a 64 años, a las menores de 60 con patologías de riesgo, embarazadas y en el puerperio, los prematuros de seis meses a dos años, el personal de servicios esenciales, el personal de exposición laboral, y además, el personal de las oficinas de farmacia.

La campaña de vacunación antigripal, que comenzó la semana pasada en la Comunidad gallega con los profesionales de los centros sanitarios, se prolongará hasta finales de diciembre.