El CVJ i Fridays for Future editen un material didàctic per a conscienciar sobre el canvi climàtic i el seu impacte

20M EP

NOTICIA

El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) i Fridays For Future País Valencià (FFF PV) han editat conjuntament material didàctic per a conscienciar sobre el canvi climàtic, el seu impacte i les accions per a combatre-ho, segons han informat en un comunicat.