Una pandilla de pequeños futbolistas, superhéroes y conquenses protagoniza nueva colección del escritor Roberto Santiago

"Tengo muchos amigos en Cuenca y la familia de mi mujer es de Leganiel, por eso el pueblo de Los Once y está inspirado en los sitios y las cosas que yo conozco de Cuenca", explica a Europa Press el escritor, que este sábado mantendrá un encuentro con lectores y firmará ejemplares de la obra editada por Destino.

Cuenca capital es la primera parada en su ronda de presentaciones del libro y será también el escenario de la segunda novela de esta saga de Los Once, que llevará como título 'El portero con los brazos más largos del mundo', y que ya está preparada para salir la próxima primavera.

En la nueva colección Roberto Santiago vuelve además a dar protagonismo al fútbol, como ya hizo en la saga 'Futbolísimos'. Lo hace en unos tiempos en los que se comenta que los más jóvenes están perdiendo el interés por este deporte, algo que parece desmentir el éxito de este autor madrileño.

"Los niños y niñas tienen muchas más posibilidades que las que yo tenía cuando era pequeño y más historias, tanto a través de la literatura como de las películas y los videojuegos; eso hace que tengan más opciones para elegir, pero el fútbol les sigue interesando", opina el escritor.

Santiago defiende que el fútbol "tiene muchas posibilidades narrativas que no se han explotado" y rememora que él, cuando era crío, le pedía a sus padres una novela basada en este deporte. Hay algunos ejemplos, como la saga de Eric Castel, un futbolista de cómic que, en la década de los ochenta, se convirtió en una profecía de lo que iba a pasar con Leo Messi al salir del Barça al PSG; o Capitán Tsubasa, manga que en España alcanzó popularidad por su adaptación televisiva, llamada aquí 'Súper Campeones'; aunque es cierto que no abundan las ficciones literarias balompédicas.

"Escribo los libros que al Roberto de once años le hubiera gustado leer", explica el escritor, que en su faceta de guionista también se ha aproximado al mundo futbolístico con 'El penalti más largo del mundo'. Al cine también llegó su saga 'Futbolísimos', bajo la dirección de Miguel Ángel Lamata y con su colaboración en el guión.

El número mágico de esta obra es el once, que es la edad con la que Santiago escribió su primer cuento y con la que sus personajes descubren que tienen superpoderes, "al principio asustados, hasta que descubren que hay otros niños a los que les ocurre lo mismo y, finalmente, siguiendo la famosa frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se dedicarán a ayudar a sus semejantes, primero a la gente de su pueblo y luego a las de mucho más allá".

Aparca Santiago en 'El delantero que volaba al atardecer' el género de misterio para adentrarse en el mundo de los superhéroes. "Suelen estar asociados a un público más juvenil o adulto, pero yo en mis encuentros con niños he descubierto que los superhéroes les fascinan, igual que a mí, por lo que vuelvo a escribir sobre lo que a mí me apasiona".

El autor es consciente de que se trata de un lujo poder elegir los temas de un trabajo en el que considera que "no existen las fórmulas y se demuestra una y otra vez; triunfa Harry Potter y salen después tres mil colecciones de magos y casi ninguna funciona; por suerte, porque si no los libros no los escribirían los escritores, sino los banqueros".

ENCUENTROS CON LECTORES

Al autor le encanta ir a las ferias y mantener encuentros con los lectores, "porque firmar es lo de menos, lo mejor es charlar con ellos, que me pregunten cosas y que yo le pregunte a ellos, para mí es lo más nutritivo de este trabajo". Santiago comenta que los chavales "te dicen lo bueno y lo malo" y no tienen problema en proponerle cosas de las que él toma nota. Le llama la atención "cómo se identifican con los personajes y quieren formar parte de la pandilla".

Compatibiliza Santiago su faceta de escritor con la de guionista, donde trabaja otros lenguajes. "Soy muy osado y he hecho muchas cosas diferentes en mi vida y dirigidas a públicos distintos; a algunos sectores les tranquiliza cuando te especializas en una sola cosa, pero no es mi caso, me gusta probar cosas diferentes e ir aprendiendo", comenta. Actualmente se puede ver su trabajo, por ejemplo, en la serie 'Ana Tramel', de RTVE, con Maribel Verdú como protagonista.

No le importa trabajar por encargo -"al contrario, me encanta", asegura- y recuerda que grandes obras como las sinfonías de Beethoven o la Capilla Sixtina fueron encargadas a los artistas. Sin compararse con esos genios, considera que a veces hacer lo que te piden otros "hace que saques lo mejor de ti mismo".

Su otro terreno de juego es el del teatro y confiesa que, cuando se representa alguna obra suya, intenta ir a muchas funciones "para estar junto al espectador y ver cómo una función crece día a día". En la actualidad está trabajando en una comedia negra, 'El bar prodigioso', que está previsto que vea la luz en 2020. Le costaría a Santiago elegir una única faceta de su vida, pero cree que en lo que es más feliz, "es escribiendo novela, para adultos y para niños".