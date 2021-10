Denuncien que un bar de Gandia no va atendre a un client que va demanar en valencià: "Es parla en la llengua nacional"

El col·lectiu assegura que els fets van succeir el 18 de setembre en un establiment del Grau de Gandia, quan l'afectat, que anava acompanyat d'un amic, va sol·licitar al cambrer "un te roig amb gel" i el cambrer "va fer veure que no l'entenia", segons explica la plataforma en un comunicat.

Segons aquesta font, el cambrer li va dir al client (en castellà) que "Estem a Espanya i parlem en espanyol" i que "si no parlava espanyol, era perquè no li donava la gana". Un segon cambrer es va afegir i va intervenir en dos ocasions per a repetir (també en castellà) que "Açò és Espanya i es parla en la llengua nacional". A més, d'acord a la denúncia efectuada, el bar es va negar a oferir la fulla de reclamacions al client, que va haver de demanar a la Policia Local que es desplaçara per a, finalment, aconseguir fer eixe tràmit.

Plataforma per la Llengua ha demanat a l'Oficina de Drets Lingüístics i a la Direcció general de Comerç i Consum "que intervinguen en el cas, que es tramite la reclamació de l'afectat i que s'inicie un expedient sancionador si es confirma que s'han vulnerat els drets del consumidor".

L'entitat considera que el bar podria haver incomplert el Decret Legislatiu 1/2019, que determina que els consumidors tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i la Llei 4/1983, que explicita els drets d'expressar-se en valencià en un comerç i de no ser discriminat per aquesta raó.

Agreguen que "els fets podrien ser motiu d'una infracció lleu, tenint en compte l'Estatut dels Consumidors, perquè l'establiment es va negar a satisfer una demanda normal d'un client en un bar, com és demanar 'un te roig amb gel', una demanda que pot satisfer un establiment d'aquest tipus".