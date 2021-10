La alcaldesa de Fuengirola reclama a Renfe mayor celeridad en las obras de remodelación de la estación de tren

"Estamos ante una actuación fundamental para nuestra ciudad y que ha sido muy demandada por el Ayuntamiento. Estamos hablando de una línea de transporte muy utilizada por los fuengiroleños, pero también por los turistas y visitantes, que nos conecta con el aeropuerto, la capital y otras localidades de la Costa del Sol", ha expresado.

Sin embargo, ha apuntado la regidora, "observo con preocupación que, tras cinco meses de trabajos, no veamos los frutos de esta actuación aún. Así se lo he traslado a los representantes de Renfe, que me han asegurado que las obras acabarán durante el verano de 2022. Espero que así sea porque es tremendamente necesario para Fuengirola".

La licitación de esta intervención de reforma de las instalaciones ferroviarias se remonta marzo de 2019, aunque no fue adjudicada por la mercantil nacional hasta enero de 2020. Finalmente, las obras comenzaron en junio de este mismo año, como ha subrayado Mula, "para evitar la interrupción del servicio hasta la propia estación de Fuengirola, como se tenía previsto en un principio".

El plazo de ejecución inicial era de nueve meses, según el acuerdo de adjudicación, "aunque la empresa y Renfe decidieron ampliarlo a julio de 2022 tras iniciarlo". El presupuesto de esta intervención se eleva a 2.636.590 euros.

El objetivo de esta iniciativa es renovar las instalaciones, mejorar la distribución de los espacios existentes y dotar a las mismas de mayor accesibilidad. De modo que estas labores afectarán a toda la estación, desde el entorno y los accesos, al vestíbulo y los andenes. Además, supondrá la instalación de un nuevo ascensor, la sustitución de escaleras mecánicas y mejora de fosos así como la colocación de encaminamientos para personas con problemas de visión.

Asimismo, y con motivo de la huelga de maquinistas convocada este viernes, la alcaldesa ha vuelto a exigir al Gobierno de España que "dé una solución de inmediato a las cancelaciones que están afectando al servicio de Cercanías y que reduzca la frecuencia de paso entre trenes a diez minutos -actualmente, es de 20 minutos-".

"La imprevisión del Gobierno a la hora de dotar de las plazas de maquinistas necesarias no puede perjudicar a los miles de viajeros y a las ciudades turísticas como la nuestra, pero sobre todo, a nuestros vecinos que utilizan este medio de transporte, a diario, para desplazarse a sus puestos de trabajo o centro de formación. Pedro Sánchez tiene que hacer algo ya y dejar de posponer la solución", ha insistido Mula.

Al mismo tiempo, ha instado al Ejecutivo nacional a que, "ya que estamos todas las administraciones defendiendo la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" que estudie la ampliación de trenes de esta línea así como la reducción de su frecuencia de paso a diez minutos entre trenes.