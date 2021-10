La mirada de los corresponsales, en el Congreso Internacional de Periodismo de la Fundación Manuel Alcántara

La mesa redonda, dirigida por el periodista malagueño Agustín Rivera, ha abordado el papel del corresponsal en la actualidad y el trabajo que han desarrollado los participantes durante su estancia en los distintos países en los que han residido.

Almudena Ariza, que acaba de cambiar la corresponsalía de RTVE en París por la de Nueva York y ha participado en formato online desde la ciudad estadounidense, ha repasado su trayectoria profesional como enviada especial en distintos conflictos y catástrofes, como los terremotos de Turquía o Haití, o el tsunami de Japón, así como su labor en las corresponsalías de Pekín, París o Nueva York.

La veterana periodista ha definido al corresponsal como el profesional que "añade matices a las noticias y es el que más información acumula y que más contexto puede aportar, porque no se puede hacer una buena crónica de un lugar en el que no se está o no se conoce".

"El corresponsal es como un fotógrafo que tiene un zoom muy potente para acercarse o alejarse de la información", ha apuntado Raphael Minder, que mira la noticia desde otra perspectiva en su trabajo como corresponsal de The New York Times en España. "Cuando a un lector español le interesa una noticia, tengo que pensar si también le interesará a un lector de mi país, y muchas veces la respuesta es no o no de esta manera", ha indicado.

En este sentido, el periodista suizo, que ha trabajado en ciudades como París, Bruselas, Sydney o Hong Kong, ha recordado que el año 2016, que fue un año de muchas noticias políticas en España, "para mí fue un año en el limbo", porque, como ha explicado "hubo dos elecciones y se tardó casi un año en formar gobierno, yo seguía la información pero no tenía mucha materia prima para escribir, en cambio a los periodistas de aquí no les faltaba material".

Sin embargo, como ha asegurado Minder, hay historias que son universales, que pueden ocurrirle a cualquiera y por eso "le interesa igual a un lector en España o en América".

"Si he aprendido algo en estos años, es que un corresponsal se gana mejor la vida en cuestiones marginales", ha afirmado Enric González, "esos materiales anecdóticos explican mejor cómo es un país que cuatro titulares o cuatro grandes reportajes".

El periodista catalán, que llegó a la profesión por insistencia paterna y ha trabajado en lugares como Londres, París, Nueva York o Jerusalén, no se ha mostrado convencido con el término "crónica de corresponsales", porque "los corresponsales no hacemos crónica habitualmente, es un artefacto muy delicado que hay que tratar con mucho cuidado" y ha recordado que incluso reconocidos cronistas, como Gabriel García Márquez, "han hecho trampas", porque "la tentación de inventar es muy grande".

Durante esta primera sesión también se ha hablado de la importancia del tiempo a la hora de tratar la noticia, y mientras Raphael Minder decía tener el "lujo o el problema" de no siempre estar obligado a publicar la noticia en el mismo instante en que ocurre y poder así elaborarla, Almudena Ariza se quejaba de que el tiempo se ha convertido en una obsesión en televisión. "Mis crónicas son cada vez más cortas porque, según los editores, el público se aburre enseguida. Yo antes hacía la crónica en función de lo que la historia me pedía".

En esta segunda jornada del congreso se celebran dos sesiones más. La primera de ellas girará en torno a la crónica social, con las intervenciones de María Zuil, periodista de El Confidencial y especialista en reportajes; Álvaro Colomer, escritor y colaborador de La Vanguardia; Ricardo F. Colmenero, corresponsal de El Mundo en Ibiza y articulista; y Esther Luque, directora del programa Hoy por Hoy de SER Málaga.

Seguidamente se tratarán las distintas vertientes y soportes del periodismo cultural junto a Gerardo Sánchez, director del programa Días de Cine de RTVE; Óscar López, director del programa Página 2 de TVE; Rosa Pérez, productora del programa Imprescindibles de RTVE; y Antonio Javier López, periodista de la sección de Cultura de Diario Sur.