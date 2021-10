Cvirus.- La Comunitat Valenciana no registra morts i comunica 281 contagis, els mateixos que ahir

La Comunitat Valenciana no ha notificat aquest dijous cap mort per coronavirus mentre que s'han registrat 281 nous contagis, la mateixes xifra que ahir però un 51,89% més que la setmana anterior. Per la seua banda, els hospitals valencians tenen dos ingressats més i tres llits UCI ocupats més que ahir, segons l'actualització de la conselleria de Sanitat.