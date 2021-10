CSIF replica a UGT: "Los encargos del Gobierno regional provienen del dinero de todos los castellano-manchegos"

CSIF no sólo critica estas subvenciones sino que considera que se trata de un sistema clientelar que promueve la connivencia política. La Central Sindical considera que la única forma de garantizar la independencia sindical es evitar precisamente los "encargos" a los que alude Monforte, que suponen un considerable dispendio procedente del dinero de todos los castellano-manchegos aunque la ciudadanía no comparta o no asuma la ideología de esta organización, ha señalado en nota de prensa.

CSIF ha reclamado sin éxito en numerosas ocasiones al presidente de la Junta de Comunidades y a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, además de al presidente de la CECAM, que también percibe estas ayudas, la justificación y el desglose de las actividades desempeñadas para percibir estas subvenciones. La Central Sindical se pregunta qué esconden para ocultar esta información y aprovecha esta ocasión para pedir también al secretario general de UGT la publicación de todos los datos referidos a estos "encargos".

Asimismo, resulta especialmente indignante el capítulo de prevención de riesgos laborales. "UGT recibe importantes partidas destinadas a luchar contra la siniestralidad laboral y a pesar de ello no paran de aumentar los accidentes. De hecho, Monforte señala en su entrevista que "no podemos permitirnos ser la región con la provincia con mayor siniestralidad laboral. Hace falta remangarse y ver qué está fallando, ver qué pasa en Guadalajara para ser la provincia con más siniestralidad"; para la Central Sindical, la "doblez" de UGT se manifiesta en estas palabras: se percibe dinero público, pero no se conocen las causas ni se ataja el problema.

En este sentido, ha indicado que UGT percibe dinero público por los planes de empleo, programas de prevención de riesgos laborales, Consejo de Relaciones Laborales, Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de la región con motivo del COVID-19 o el Plan Corresponsables "y probablemente lo hará en el futuro en sucesivos encargos del Ejecutivo que preside García-Page". "De hecho, los propios empleados públicos sin coste alguno pueden asumir todas las funciones asociadas a estas estrategias, y no los sindicatos percibiendo dinero público".