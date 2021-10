L'Hospital General de Castelló sol·licita els llibres de temàtica LGTBI retirats de forma cautelar pel jutjat

El Departament de Salut de Castelló ha sol·licitat, a través d'un escrit a la regidora de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, poder disposar a l'Hospital General del lot de llibres que s'han distribuït entre diferents centres educatius i la retirada cautelar dels quals ha decretat el Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló després d'acceptar la mesura sol·licitada per Abogados Cristianos.

El Departament de Salut de Castelló ha assenyalat en un comunicat que aquest centre hospitalari compta amb una unitat de Referència provincial d'Identitat de Gènere, per la qual cosa considera que aquest lot de llibres són "una ferramenta d'utilitat tant per a pacients d'aquesta unitat com per als seus familiars".

TORREBLANCA COMPRA ELS LLIBRES

Així mateix, l'Ajuntament de Torreblanca ha decidit comprar els 32 llibres de temàtica LGTBI que han sigut retirats. Els llibres adquirits es troben a la disposició de la ciutadania a la biblioteca municipal, on podran llegir-se o prestar-se per un temps determinat, i són aptes per a totes les edats.

Torreblanca va ser el primer municipi de la Comunitat Valenciana que es va adherir a la Xarxa Estatal de Municipis Orgullosos, com a compromís perquè els seus veïns puguen viure plenament la seua orientació sexual i la seua identitat de gènere, segons ha apuntat el consistori en un comunicat.

Així ho ha expressat la seua alcaldessa, Maria José Tena, en advertir que el compromís amb la comunitat LGTBI i amb la igualtat els obliga per responsabilitat social" al fet que aquests llibres estiguen a la disposició de tota la ciutadania que vullga tindre contacte amb aquesta temàtica, "no cedint davant la censura de temps que alguns pareix que volen que tornen".

El regidor de cultura, Rubén de la Cruz, ha manifestat que "amb aquesta compra dels llibres l'entitat es posiciona amb l'estat de dret i la igualtat en la diversitat", i que la jutgessa "ha aconseguit justament l'efecte contrari al desitjat, doncs han aconseguit que aquests llibres es difonguen més del que presumiblement s'esperaria".