Soler insisteix que "no és el moment" de la taxa turística i la descarta per a la majoria de la Costa Blanca

Amb tot, el conseller socialista ha puntualitzat que "per descomptat" que la taxa turística no seria favorable per a la majoria de les destinacions de la Costa Blanca d'Alacant, ja que "interferiria en un mercat ja de per si mateix sensible".

Així ho ha traslladat en el ple de les Corts davant l'exigència del PP que el PSPV deixe clara la seua postura enfront dels seus socis de govern, ja que Compromís i Unides Podem han reactivat des de fa setmanes el debat de la taxa turística que ja es va plantejar en la passada legislatura.

Soler, igual que en la seua recent compareixença en la comissió d'Hisenda, ha defès que el debat no està en si "taxa turística sí o no, sinó en què, com, per a què i quan", i ha recordat que "el sector està recuperant-se d'una de les pitjors crisis de la seua història".

A partir d'ací, després de remarcar que la política d'impostos de la Generalitat és la que ix de la llei d'acompanyament als pressupostos, ha afirmat que "no hi ha un sol model turístic" a la Comunitat, ja que "Benidorm no té res a veure amb València".

Per açò ha demanat als 'populars' que no tracten de "ideologitzar ni polititzar" la taxa turística, a més de destacar que van firmar un pacte de govern a Granada que incloïa aquest impost.

I açò demostra, al seu juí, que el model turístic de Granada permet la implantació de la taxa, igual que el de grans ciutats europees com Viena o Berlín, "però no el de Benidorm". "Esteu demonitzant una cosa que està en mitja Europa", ha etzibat al PP.

En el cas de la Costa Blanca, Soler ha puntualitzat que en la seua majoria són destinacions que competeixen en preus, amb el que ha advertit que un impost d'"un o dos euros" interferiria en un mercat "ja de per si mateix sensible".

EL PP RETRAU A PUIG LA SEUA "TEBIESA"

Per contra, el diputat del PP Manuel Pérez Fenoll ha criticat la "ambigüitat" de la Generalitat amb la taxa davant la "tebiesa" del president, Ximo Puig, i la "duresa" del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer -tots dos socialistes, mentre els vicepresidents Mónica Oltra i Héctor Illueca la defenen quan "no tenen cap competència" ni en impostos ni en turisme.

Aquest parlamentari alacantí ha acusat Oltra (Compromís) i a Illueca (Podem) de criminalitzar al sector per relacionar-ho amb la falta de vivendes per als joves. Ha urgit així el PSPV al fet que siga clar i diga "si inventarà aquest impost o serà el dic de contenció davant els seus socis". "No podem córrer el més mínim risc", ha avisat.