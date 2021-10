Una nueva exposición de la USAL, con referencias "inéditas", revisa la intensa vida política de Unamuno

Precisamente, en este prisma de la política se centra la nueva exposición que ha abierto sus puertas en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca, una muestra que recorre las vivencias del Unamuno político.

Así, a través del estudio y presencia de unas 900 referencias documentales, algunas de ellas "inéditas", los comisarios y expertos en la obra del literato y pensador, Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté, acercan al Unamuno comprometido con las decisiones políticas de su tiempo.

Precisamente, Colette Rabaté ha destacado en una visita guiada previa a la apertura que la muestra permite acercarse a la historia de España a través de su figura y conocer la "coherencia" del pensamiento de Unamuno, quien no dudó en reconocer en vida sus posturas "contradictorias" para buscar "su verdad".

Una propuesta que llevará al visitante a conocer de cerca al bilbaíno, desde sus primeras inquietudes en épocas estudiantiles hasta sus últimos días ya en tiempos de la Guerra Civil, incluido en esos días el famoso discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde mostró su disgusto con los líderes franquistas.

La muestra, titulada 'Unamuno y la política. De la pluma a la palabra', ahonda en momentos como el destierro en Canarias y su posterior paso por Francia, antes de regresar a Salamanca, esperado por el pueblo que le recibió por las calles de la ciudad.

Esta iniciativa, presente en la Hospedería Fonseca hasta el 23 de enero de 2022, se divide en siete apartados temporales que son 'Aprendiz de político', 'La forja de un intelectual', 'Crónica de una destitución anunciada', 'De la Gram Guerra al destierro', 'Un largo y fecundo exilio', 'La experiencia republicana' y 'La salvaje guerra incivil'.

"Existen desdichados que me aconsejan dejar la política (...) Me aseguran que debería consagrarme a mis cátedras, a mis estudios, a mis novelas, a mis poemas, a mi vida. No quieren saber que mis cátedras, mis estudios, mis novelas, mis poemas son política", escribió Miguel de Unamuno en 1927, y precisamente sobre ello versa la nueva exposición presente en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca.