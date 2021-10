Casado, sobre la petición de su dimisión: "No tengo tiempo para que nada me duela, tengo que dirigir la Sanidad de CyL"

"No tengo ni tiempo para que nada me duela, yo creo que aquí yo lo que tengo que hacer es dirigir la sanidad de Castilla y León", ha sentenciado Casado en referencia la petición de dimisión por parte del PP de Ávila por el cambio al frente de la gerencia del Hospital de Ávila.

La consejera, en la rueda de prensa de presentación de la campaña de vacunación de la gripe, ha aclarado que lleva más de 30 años dedicándose a la sanidad pública e intentando mejorarla y ha agregado que su objetivo fundamental como consejera es intentar trabajar todo lo posible para dar "calidad y sostenibilidad" al sistema.

"No voy a entrar en temas políticos, no tengo tiempo para hacerlo y creo que tengo que hacer mi trabajo", ha explicado Casado, quien ha incidido en que la Sanidad de Castilla y León es "preciosa, pero extraordinariamente compleja" y por ello no puede "perder tiempo" en valoraciones "personales y subjetivas", a lo que ha añadido que en dos años han conseguido poner en marcha "muchísimas cosas" y tienen proyectos "preciosos" que quieren tener tiempo para poderlos desarrollar. "Y en esas valoraciones no voy a entrar", ha zanzado.

La titular de Sanidad ha aclarado que la gerente del Hospital de Ávila, María Antonia Pedraza, tiene toda su "consideración" y ha señalado que la asistencia durante la pandemia ha tenido un nivel de exigencia "muy importante de manera continuada" y en un momento determinado puede haber una serie de cambios que "no serán los únicos".

Además, ha asegurado que no quieren perder el "talento y talante" de personas que han trabajado con ellos y ha añadido que "tanto es así" que pidió a Pedraza que se integrara como directora de Hospitales dentro de la Consejería y, aunque inicialmente le dijo que sí, por "problemas estrictamente personales" dijo finalmente que no podía incorporarse a ese puesto.