Les Corts aproven una proposta de Compromís que demana que es cobre l'IVA a les loteries, jocs d'atzar i apostes

A més, en aquesta iniciativa elaborada per la diputada Graciela Ferrer s'insta a l'Estat al fet que defenga en la Unió Europea l'eliminació de la possibilitat d'exempció de les activitats de joc per diners i apostes contemplada en la directiva europea que regula l'IVA.

Segons Ferrer, "no té cap sentit que una barra de pa, els productes d'higiene menstrual, una caixa de tiretes, un llibre o l'entrada al cinema estiguen gravades amb l'IVA però que una aposta o joc per diners no ho estiga". "L'addicció al joc genera molts problemes al si de la nostra societat i cal recaptar impostos per a educar en el consum responsable, en la lluita contra la ludopatia i en el tractament de les persones addictes", ha agregat.

En la iniciativa també es demana que l'Estat no permeta l'ús de targetes de pagament a crèdit en les apostes, loteries i jocs d'atzar sobretot en el seu vessant online, "que suposa un dels majors problemes en la gent addicta que arriba a acumular grans deutes".

En aquest sentit, la diputada de Compromís ha destacat que "l'endeutament és una de les conseqüències de l'addicció al joc per diners que afecta a les persones ludòpates i el seu entorn familiar, i que suposa un hàndicap afegit per a la seua rehabilitació, ja que en molts casos es generen situacions de vulnerabilitat socioeconòmica que s'arrosseguen durant anys".

"Per tot açò és necessari que s'implementen mesures com les quals proposem en aquesta iniciativa aprovada hui per les Corts malgrat l'inexplicable posicionament en contra dels grups de la dreta i l'extrema dreta als quals no pareix importar-los la xacra tan greu que suposa l'addicció al joc i les seues conseqüències", ha conclòs la diputada Graciela Ferrer.