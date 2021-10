El 18% de les 16.000 persones amb VIH a la Comunitat Valenciana desconeix que té el virus

En 2019 es van diagnosticar 2.698 nous casos de VIH a Espanya, 471 d'ells a la Comunitat Valenciana. Per açò, en aquest dia també es busca promoure el diagnòstic precoç, que permet l'accés ràpid i gratuït als eficaços tractaments mèdics disponibles ja que un tractament avançat "millorarà el pronòstic de la malaltia" i un diagnòstic precoç disminueix la possibilitat de transmissió a terceres persones.

Al respetco, el president de CALCSICOVA, Carlos Manuel Gómez, comenta que "després d'aquest temps vivint en una nova realitat per la COVID-19, és difícil preveure quant afectarà als nous diagnòstics ja que malgrat que les proves de VIH són "més fiables, ràpides i senzilles" d'aconseguir, una part de la societat "segueix sense veure la importància o necessitat que té el diagnòstic per a la seua salut i per a frenar l'evolució dels nous casos".

A més, adverteix que "la nova realitat i la dificultat d'accés al sistema sanitari, sumat a l'estigma i la baixa percepció de risc associat al VIH, provoca que menys persones es facen la prova i hui, més que mai, cada persona que té relacions sexuals hauria de fer-se la prova, per elles mateixes i perquè estem davant la possibilitat històrica i real d'acabar amb les noves infeccions gràcies a les mesures preventives. El que necessitem és fer proves i diagnosticar".

Seguint els objectius d'ONUSIDA (el programa de les Nacions Unides sobre el VIH i sida) les entitats, l'executiu espanyol i altres sectors implicats treballem per a eradicar la sida a nivell mundial en 2030. Els objectius són que el 95% de les persones amb VIH estiguen diagnosticades; que el 95% d'elles estiga en tractament; i que el 95% d'elles compte amb càrrega viral indetectable i, per tant, intransmissible. A aquestes tres metes se suma l'objectiu d'aconseguir la zero discriminació.

Per a aconseguir la meta final, des de CALCSICOVA s'assenyala que és necessari seguir treballant en estratègies preventives combinades, l'ús del preservatiu, la realització de la prova de VIH i la profilaxi post i pre-exposició.

La prova del VIH es pot realitzar a les entitats de CALCSICOVA de forma anònima, confidencial i gratuïta, a València en AVACOS-H, al Comité Antisida de València i en LAMBDA; a Alacant en ACAVIH; i a Castelló en CASDA. A més, les proves del VIH també es fan als centres de salut, als CIPS i amb l'autotest de les farmàcies.

Per a celebrar aquesta data, demà es penjarà una pancarta al balcó de l'Ajuntament de València i es posarà un punt de trobada positiva i salut sexual a la façana de l'Ajuntament i de l'edifici de la Tabacalera d'11 a 14 hores per a sensibilitzar sobre el VIH i informar de la possibilitat si es fes la prova.