El PP demana un pla seriós contra el botelló a València en lloc d'un observatori que "arriba dos anys tard"

En un comunicat, el regidor Santiago Ballester critica que l'alcalde, Joan Ribó (Compromís), "com sempre arriba tard i malament als problemes que afecten a la convivència", després d'anunciar aquest dilluns que activarà l'observatori de l'oci per a "combatre el fenomen del botelló".

Des de 2019, el grup 'popular' assegura que "no han fet absolutament res i el botelló se'ls ha anat de les mans". També espera una resposta de la reunió que va sol·licitar fa més d'un any amb la delegada de Govern, la socialista Gloria Calero, per a abordar aquesta problemàtica.

"No és l'únic retard", doncs assegura que l'ordenança de civisme porta ja un retard de sis anys. També denuncia que el govern municipal (Compromís-PSPV) porta gastats més de 168.000 euros en una càtedra de la Universitat de València que havia d'elaborar l'ordenança i que "ha gastat els diners dels valencians, entre altres coses, en menjars, viatges, taxis i ordinadors Mac".

Amb tot, el PP torna a "estendre la mà" a l'Ajuntament, afirmant que tindran tot el seu suport si engeguen un pla "seriós" per a eradicar el botelló i la creació d'una unitat policial específica. Però adverteix que mantindrà la seua oposició "si segueixen venent cortines de fum sense donar resposta al que venen patint els veïns des que es van acabar les restriccions".

"El botelló -alerta- ja s'estén per molts barris de la ciutat, l'últim d'ells Benimaclet, i aquesta situació porta aparellada problemes de brutícia i salubritat, així com actes vandàlics i tràfic de drogues a la menuda. Entre les zones on es viuen els caps de setmana seriosos problemes estan la plaça Hondures i avinguda Blasco Ibáñez. Fins a onze punts de botelló hi ha a la ciutat de València, segons dades de la pròpia Policia Local".