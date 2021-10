Associació Contra el Càncer explica amb set espills enfront de la Plaça de Bous com fer una autoexploració mamària

Cadascun dels espills representa un dels moviments que s'han de realitzar per a detectar precoçment aquesta malaltia que, segons l'oncòloga Cristina Hernando, afecta a una de cada huit dones. El vicepresident de l'associació, Antonio Llombart, ha remarcat que el 98% de les dones a les quals se li detecta en el primer estadi de la malaltia, sobreviuen.

Per aquest motiu l'associació subratlla la importància de la detecció precoç en aquesta malaltia. I és que la taxa de supervivència declina des del 98% en aquelles que detecten el càncer en estadi 1, fins a l'entorn del 75% en les quals són diagnosticades en estadi 4.

Una altra de les raons que han destacat és l'increment del cost del tractament si no es prevé. De mitjana, la curació d'aquest tipus de tumor s'eleva a 58.832 euros per pacient, mentre que en estat metastàtic el cost ascendeix a 210.142 euros distribuïts entre sistema sanitari i famílies, segons l'informe 'El impacto económico y social del cáncer en España'.

La detecció precoç s'ha vist ressentida durant la pandèmia: segons calcula l'associació, un 21% dels casos de càncer no van ser diagnosticats en 2020. Llombart ha insistit que aquesta és "una de les claus per a reduir la malaltia i la mortalitat del càncer". "De fet, el programa de garbellat poblacional han permès aconseguir una taxa de supervivència a cinc anys del 85,5% en el cas de càncer de mama".

De fet, l'associació apunta que la detecció precoç i un estil de vida saludable podrien reduir "fins al 50% dels casos de càncer de mama", la qual cosa a la Comunitat Valenciana suposaria 1.796 casos menys dels 3.593 detectats en 2020.

AUTOEXPLORACIÓ

Hernando ha explicat que l'autoexploració ha de realitzar-se a qualsevol edat, ja que "cada vegada hi ha més casos de càncer en dones joves de 30 i 20 anys" que no entren en el sistema de prevenció -que funciona a partir de 45- i també en homes (un 2% d'ells pot patir aquest tipus de tumor".

La doctora ha remarcat la importància de veure les diferències en les mames i les aixelles, així com els canvis en el mugró. Així, ha explicat que primer cal mirar-se en l'espill per a veure si hi ha diferències entre les dos mames, tant amb els braços baixos com alçats i les mans en la cintura. "Observar és el més important", ha agregat. També cal palpar en tots els quadrants de la mama de manera profunda, amb tota la mà.