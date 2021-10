'Morgan' reclama un "trato digno" para la cultura musical de las instituciones en su vuelta a los escenarios de CyL

'Morgan' vuelve a subirse a los escenarios de la región a presentar su tercer disco "The river and the stone" tras dos años de parón y lo hace reclamando a las instituciones "un trato digno" para el mundo de la cultura musical del que piensan que hay que fomentar y hacer que llegue a la gente desde muy jóvenes.