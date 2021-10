L'Ajuntament d'Alacant contracta 105 professionals aturats de llarga durada en els programes d'ocupació

A més està previst que l'1 de desembre s'incorporen altres 14 amb el programa Ecovid i altres 32 menors de 30 anys a la fi de desembre amb l'Empuju. En total, 105 contractacions dins dels programes subvencionats per l'ens autonòmic d'ocupació, Labora, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Tots dos han donat la benvinguda als professionals aturats de llarga durada, que han sigut contractats per un període de sis mesos, i que s'incorporaran a les diferents àrees municipals a partir del dilluns.

En la seua intervenció, han destacat que després de moments complicats després d'any i mig de pandèmia, "totes aquestes contractacions contribuiran a desenvolupar els nous projectes plantejats en totes les àrees municipals, a més de permetre que aquests professionals tornen a accedir al mercat laboral".

De España ha explicat que "aquestes contractacions compten amb una subvenció de la Direcció general d'Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana en el marc de la convocatòria 'Emcorp' amb un pressupost total de 901.486 euros, que cobrirà els costos salarials".

Per la seua banda, González ha informat que "les 59 persones que s'incorporen arriben amb diferents perfils professionals, dels quals set són tècnics superiors, quatre arquitectes tècnics, tres tècnics mitjans, set tècnics auxiliars, deu auxiliars administratius, quinze conserges, onze peons i dos oficials".

Aquestes persones han sigut seleccionades per l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Labora. El programa té com a finalitat fomentar la seua integració sociolaboral i per a optar han de figurar inscrites com a demandants d'ocupació i tindre més de 30 anys.

Així mateix, les seleccionades s'incorporaran com a personal laboral temporal mitjançant contractes d'obra o servei d'interés general i social, amb una durada de sis mesos.