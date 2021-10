El Consell aprova el decret per a dotar als centres de 1.227 auxiliars de conversa en anglés i francés

El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret per a dotar als centres educatius de 1.227 auxiliars de conversa en anglés i francés

L'objectiu d'aquesta mesura és afavorir tant l'aprenentatge de llengües estrangeres com l'aprenentatge de continguts curriculars vehiculats en llengües estrangeres per part de l'alumnat, amb l'ajuda de personal auxiliar nadiu, tal com s'està fent des de fa alguns cursos.

Per a aquest finançament, la Conselleria d'Educació destina aquest curs 9,84 milions d'euros. Els beneficiaris han sigut seleccionats pel Ministeri d'Educació en un procés de concurrència competitiva conforme a la convocatòria anual per la qual es convoquen places d'auxiliars de conversa estrangers.

El nombre de beneficiaris seleccionats en aquesta convocatòria, que prové de fons propis de la Conselleria, és de 1.227, dels quals 1.197 són auxiliars de conversa d'anglés per als col·legis i 30 de francés per als instituts.

Cadascun dels beneficiaris rebrà durant el curs 2021-2022 una quantitat mensual de 1.000 euros en concepte d'ajuda de manutenció i allotjament. L'horari setmanal d'aquests auxiliars serà de 16 hores.

Col·laboració amb les societats musicals

Així mateix, s'han aprovat dos convenis de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

El primer dels convenis té com a objectiu col·laborar en la realització, durant l'any 2021, d'un programa de concerts d'intercanvi entre agrupacions de la Federació de Societats Musicals i de les federacions de Cors, de Folklore, de Dolçainers i Tabaleters i la d'Orquestres i Rondalles de Pols i Pua.

Aquests concerts d'intercanvi entre agrupacions musicals tenen com a finalitat la promoció musical i la interrelació entre aquestes entitats. Per a aquest conveni, l'Institut Valencià de Cultura aportarà un màxim de 1.575.000 euros.

El segon dels convenis, entre l'Institut Valencià de Cultura i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu donar suport a les activitats i el funcionament de la federació esmentada. Per a açò, l'Institut Valencià de Cultura aportarà 500.000 euros.