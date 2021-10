Errejón rebutja "especulacions electorals": "Estem en temps de governar, no podem estar sempre en campanya"

Errejón ha realitzat aquestes declaracions València en ser preguntat pels mitjans de comunicació per la trobada prevista en aquesta ciutat entre la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, la líder de Compromís i vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la portaveu de Més Madrid a l'Assemblea, Mónica García.

"Em pareix molt bé que les persones progressistes dialoguen i que participen en actes, és una bona notícia, una cosa sensata i una cosa normal, rar és que siga notícia", ha expressat Errejón en un acte amb el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, i l'alcalde de València, Joan Ribó.

El dirigent de Més País, que s'ha reunit aquest divendres amb Baldoví i Ribó a l'Ajuntament per a conéixer els projectes que duu a terme el consistori -governat per Compromís i el PSPV-, ha demanat reunir "tots els esforços perquè la política deixe de parlar dels problemes dels polítics i comence a parlar dels problemes de la vida quotidiana".

En aquest sentit, ha rebutjat parlar d'"especulacions electorals": "Hem de dir que hi ha un temps d'eleccions i hi ha un temps de governar, i estem en temps de governar".

"Hui estem coneixent un exemple d'administració que governa bé, i quan arribe moment eleccions parlarem de qüestions electorals", ha expressat Errejón, al mateix temps que ha defès que "ha d'haver-hi temps per a tot i no podem estar permanentment en campanya electoral".

"SALUT" DEL BOTÀNIC

El líder de Més País també ha valorat la "bona salut" de l'executiu valencià del Botànic i ha assegurat que "queda govern per a temps". "Està governant ben i avançant en l'agenda de regeneració i reconstrucció econòmica i estem convençuts que es veurà recompensat a les urnes amb una reelecció".

D'altra banda, en el marc de la celebració del 40º Congrés Federal del PSOE -que se celebra aquest cap de setmana a València-, Errejón ha convidat a la formació a "fer una reflexió perquè els fons europeus i la reconstrucció ha d'arribar a les famílies i no es pot quedar només en ajudes grans empreses".

"S'ha de notar en l'economia familiar, tenim un problema urgent que és que el cost de la vida està pujant molt per damunt del que pugen els salaris, i això s'està menjant capacitat de vida i el benestar de les famílies espanyoles i li demanem al Govern que prenga mesures i ho assumisca com una de les seues principals prioritats", ha assegurat.

"QUAN TOQUE, REGAREM"

Per la seua banda, el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha insistit que "hi haurà temps de parlar d'eleccions" perquè "ara és temps de recuperació". "Els valencians tenim la dita 'Quan toque, regarem'. Ara no és temps de regar, és temps de treballar per a intentar revertir els efectes de la pandèmia i que arriben diners d'Europa a la gent normal i corrent".

Errejón s'ha reunit aquest divendres a València per a interessar-se pels projectes que duu a terme l'Ajuntament governat per Ribó, en concret el suport a les energies verdes i l'autoproveïment de les comunitats energètiques, que constitueixen "una inspiració" per a "un partit verd" com a Més País.

En aquest sentit, ha defès que "no es tracta de mesures per a només fer front a la crisi climàtica, que també, sinó de mesures per a fer més barata la llum i ajudar les famílies". "Pensem que el combat contra la crisi climàtica i la pobresa energètica i aconseguir una societat més justa són el mateix camí, i ens alegrem que l'Ajuntament de València estiga desenvolupant polítiques verdes i socials", ha agregat.

Finalment, Joan Ribó, ha destacat la "normalitat" de la visita d'Errejón a València, en la qual ha "intercanviat impressions entre persones molt properes que confluïm en coalició en les passades eleccions generals".