Mazón es posa a la disposició de Puig per a esmenar els PGE i "arreglar" el "menyspreu" que "està patint la Comunitat"

El president del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha remès aquest matí una carta al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a proposar-li una reunió urgent amb la finalitat de posar-se a la seua disposició per a "arreglar", a través d'esmenes, el "menyspreu" que en l'esborrany dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "està patint la Comunitat Valenciana".

Així, Mazón ha assenyalat que els diputats i senadors el PP estan disposats a fer un "front comú" amb la resta de partits, "començant pel PSOE", per a "millorar, reivindicar i aconseguir una molta millor posició de les inversions que prepara Pedro Sánchez per a la Comunitat Valenciana".

Mazón, que s'ha pronunciat així davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a la Cambra de comerç de Castelló, ha assenyalat que els PGE "tornen a menysprear a la Comunitat Valenciana, doncs les tres províncies tornen a estar a la cua d'inversions que, en el cas de Castelló la retallada de les inversions directes és d'un 20 per cent". "Lluny de ser un insult, és un menyspreu a les nostres aspiracions, a la nostra necessitat i a la nostra capacitat d'influència en els PGE perquè es torna a veure que açò no pot funcionar", ha dit.

En la seua opinió, els PGE no només "condemnen" a la Comunitat Valenciana des del punt de vista de la infraestructures i les inversions, sinó també des del punt de vista fiscal, "perquè porten implicat una altra destralada fiscal. Sense anar més lluny, es prepara una altra destralada a la quota dels autònoms".

Segons el dirigent 'popular', "és el moment de posar damunt de la taula solucions", i per aquesta raó -ha dit- ha dirigit aquest matí una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig. "Té l'ocasió d'or per a demostrar que la Comunitat Valenciana està per damunt de qualsevol altre interés i qualsevol altra relació de partit", ha subratllat Mazón, qui ha afegit que aquesta mateixa oferta la faran extensiva a la resta de partits de la Comunitat Valenciana.

"Estem tots a temps de donar una cop de puny sobre la taula, des del punt de vista de la justicia, no contra ningú, però sí a favor de la Comunitat Valenciana", ha apuntat. "Estem a la disposició del president de la Generalitat, si és que té la determinació, les ganes i la valentia de posar a la seua terra per davant de qualsevol altra qüestió", ha afegit.

Mazón ha explicat que el PP està disposat a pactar totes les esmenes que beneficien a la Comunitat, "amb el límit del que puga perjudicar a les tres províncies". No obstant açò, ha afegit que, després d'analitzar els presupustos, en qualsevol matèria en la qual aconseguisquen un avanç "serà una bona notícia".

En aquesta missiva remesa a Ximo Puig, Mazón explica que "és moment d'unir esforços perquè els diputats i senadors de la Comunitat Valenciana presenten esmenes a aquests pressupostos" i es puguen incloure en aquest documente "projectes indispensables" per al futur.

Així, Mazón es posa a la disposició de Puig per a poder tractar les possibles enemiendas als pressupostos, així com tots els temes fonamentals que afecten a la Comunitat, és especial el del finançament autonòmic.