El presidente de la Cortes llama a los grupos a que impere la "mesura y las buenas formas" en los debates parlamentarios

Así lo han avanzando los portavoces de los grupos que han participado este viernes en la Junta de Portavoces para fijar el orden del día de la próxima sesión plenaria que tendrá lugar los días 19 y 20 de octubre. En concreto, esta petición se ha realizado después del enfrentamiento protagonizado por el procurador socialista Pedro González en la Comisión de Empleo y ante la alusión a temas personales de la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, en el último Pleno.

De este modo, la secretaria del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha defendido que los parlamentarios deben ser "ejemplares", al tiempo que ha reconocido que lo que se vivió en la Comisión de Empleo "no debería haberse producido". "No son las imágenes más ejemplarizantes".

Tras esta reflexión, Gómez ha pedido a todos los grupos que hagan un examen de conciencia y autocrítica y ha reconocido que la situación de "insultos" hacia el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, y otros parlamentarios no es nueva. "Debemos todos reflexionar para que vuelva la mesura y la cordura, cierto tipo de comentarios que se escucharon en el Pleno son deleznables y miserables, esperamos que todo vuelva a la normalidad", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha achacado la situación de crispación a una estrategia de "desestabilización" diseñada por Luis Tudanca para justificar una futura moción de censura en marzo.

"Esto ya lo hemos vivido, el radicalismo, el insulto y la descalificación para generar una inestabilidad que justifique una moción de censura", ha señalado. "De poco sirve exigir medidas a los peones de Tudanca cuando lo que sucede es de quien diseña esa estrategia y después quien ejecuta es González Reglero.

En este sentido, ha reclamado "mesura" al líder socialista, de quien ha considerado que no hace una política a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Castilla y León y que está "lejos" de lo que esperan los ciudadanos de los políticos de la Comunidad.

"El PSOE no está en la mesura y la moderación, está en la radicalidad, en las trincheras, levantándose de todas la mesas", ha explicado De la Hoz, quien ha denunciado situaciones "desagradables" en los pasillos del Parlamento. "Te cruzas con ellos y te insultan", ha manifestado, tras lo que ha insistido que el único objetivo es generar "inestabilidad".

Por otra parte, De la Hoz ha afeado además que se trasladen cuestiones personales a los debates públicos, en referencia al debate entre Ana Carlota Amigo y María Montero en el último Pleno.

El portavoz de Ciudadanos, David Castaño, ha considerado que se vinven "tensiones que no son las apropiadas" como consecuencia de la moción de censura socialista y ha afeado la actitud en el último pleno tanto de Amigo como de Montero. "Se dicen cosas que no son las apropiadas, son dos personas que se conocían bastante bien, tenían bastante amistad, este tipo de intervenciones por parte de ambas no debe volverse a repetir".

Por último, el procurador de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha defendido "la moderación, la mesura y la calma". "Esto es un parlamento, no una whiskería", ha señalado Fernández, quien ha reconocido ser contumaz en sus alocuciones pero siempre lejos de "descalificaciones personales".