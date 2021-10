Generalitat accepta la cessió gratuïta d'una parcel·la a Rojals (Alacant) per a una residència de majors dependents

20M EP

NOTICIA

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta d'una parcel·la a Rojals (Alacant), realitzada per l'Ajuntament d'aquesta localitat, per a la construcció d'una residència per a persones majors dependents.