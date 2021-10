El PP centrará sus propuestas en mejorar el bienestar de los gallegos frente a una oposición a la que ve "perdida"

Una actitud que ha contrapuesto con un gobierno "sólido" y "unido" que, aunque herido en lo emocional por la pérdida del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, supo "honrarle" haciendo nuevas bajadas de impuestos, más inversiones y menos deuda", junto con nuevas propuestas como la gratuidad de las guarderías, el nuevo modelo de residencias o la carrera investigadora.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves para presentar las 40 medidas que los populares gallegos trasladarán al debate, Tellado ha sostenido que la oposición "no estaba en lo que había que estar". "Ana Pontón (BNG) no debió terminar su periodo de reflexión, sigue a la espera de una aclamación de los coroneles de la UPG, una aclamación que todo parece indicar que no da llegado", ha argumentado para añadir que Gonzalo Caballero (PSdeG) compareció más pendiente de las declaraciones que de las declaraciones que hacía en otros foros su compañero Valentín González Formoso, que de la intervención del presidente de la Xunta", ha sostenido.

Tras ello, ha dividido las 40 propuestas de resolución, de las que la mitad ponen deberes al Gobierno central, en cuatro grandes apartados: bienestar y servicios públicos; industria, empleo y sector primario; infraestructuras; y autogobierno e institucional.

"Una de las cuestiones que más trabajo y dedicación supuso en estos largos meses de pandemia fue blindar el bienestar de los gallegos y facilitarles el acceso a unos servicios públicos adecuados", ha señalado el dirigente popular, que ha detallado que parte importante de las propuestas van en esta dirección con medidas como solicitar la rebaja del precio de la factura eléctrica; la inclusión de una nueva rebaja de impuestos en los presupuestos; así como que el Gobierno de España ponga en marcha un plan global contra la exclusión financiera del rural.

Asimismo, reclaman que se amplíe el parque de vivienda pública y se abra a las comunidades autónomas la elaboración de la futura ley de vivienda estatal; que se ponga en marcha el Área de Transporte de Galicia; impulsar un nuevo modelo de ciclo integral del agua, o continuar luchando contra la violencia de género e implementando nuevas medidas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

SERVICIOS PÚBLICOS

En el ámbito de los servicios públicos, el Grupo Popular pide eliminar las tasas de reposición en la convocatoria de ofertas públicas de empleo; apoyar a las universidades gallegas con una financiación estable para el periodo 2022-2026; así como impulsar la digitalización e innovación de la cultura gallega.

Los populares gallegos también piden proceder a un nuevo ordenamiento de la atención primaria; mejorar las infraestructuras, tanto en centros de salud como en hospitales públicos; e incorporar nuevos servicios, como la prontoterapia.

Además, demandan al Gobierno central que contribuya a la financiación de la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años que la Xunta prevé poner en marcha el próximo curso; así como implantar un nuevo modelo de cuidados en residencias.

SECTOR INDUSTRIAL

Un segundo bloque de propuestas de resolución tiene que ver con la mejora del sector industrial, el empleo y el sector primario. En este ámbito figura la firma de un Pacto de Estado por Ferrol, con la presencia de todas las administraciones públicas, al que se añade la creación de una Delegación Territorial de la Xunta en esta comarca y la solicitud al Gobierno para la puesta en marcha de una Zona Franca en Ferrol.

El PPdeG reclama al Gobierno una transición ecológica y energética justa y ordenada que facilite el mantenimiento de la producción y el empleo en empresas como Alcoa, Ence, Alu Ibérica o la central térmica de As Pontes. También proponen el diseño de la primera fábrica de fibras textiles de España en la provincia de Lugo; así como el diseño de una Axenda Galega de Capacidades e Necesidades Laborais.

En lo que respecta al sector primario, piden el apoyo a las explotaciones de leche de pastoreo, a través del reconocimiento de sus peculiaridades en la nueva PAC; la puesta en marcha de polígonos agroforestales y la aplicación del nuevo Plan Forestal; así como la definición de una propuesta para la revisión de la Política Común de Pesca.

LLEGADA DEL AVE Y AUTOVÍAS

Las infraestructuras centran el tercer bloque de las propuestas del PPdeG, que inciden en el cumplimiento del compromiso del Gobierno de España con la llegada del AVE a Galicia en este otoño, dotando de trenes AVRIL; así como la modernización de la red ferroviaria.

Además, reclaman la inclusión en los presupuestos del Estado para 2022 de las necesidades históricas en Galicia en materia de infraestructuras viarias, tanto en las autovías estatales de vertebración de la comunidad, como la extensión de las bonificaciones de los peajes aplicados en la AP-9 a la AP-53.

AUTOGOBIERNO

Por su parte, el cuarto apartado del PPdeG tiene que ver con la defensa del autogobierno y de la administración gallega. En este punto figura la solicitud de la Xunta presente las conclusiones de la auditoría de delimitación de competencias entre la administración autonómica y los ayuntamientos.

Además, piden la agilización del traspaso de las competencias prioritarias para Galicia, en particular la AP-9, la gestión del dominio público marítimo terrestre y la gestión del ingreso mínimo vital.

También reclaman un sistema de cogobernanza real de los fondos europeos, que permita un reparto "transparente y equitativo"; la demanda de un diálogo multilateral en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica; y la solicitud para que el Gobierno central mantenga en los presupuestos del Estado para 2022 el fondo covid, de forma que las comunidades sigan disponiendo de recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia.

En el ámbito institucional, piden la colaboración del Gobierno central tanto a nivel presupuestario como de planificación del Xacobeo 21-22; la defensa del gallego y su dinamización en el tejido socioeconómico, en la juventud y en las familias; así como que Xunta y Estado avancen en la exhumación de fosas franquistas y la recuperación de bienes de los Franco.

"Todas estas últimas cuestiones referidas al autogobierno y a la defensa institucional finalizan con la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Galicia, con el reconocimiento de los logros alcanzados en estos años y renovando la voluntad de seguir profundizando en el desarrollo del autogobierno que nos corresponde como nacionalidad histórica, con lealtad la unidad de España de la que formamos parte", ha apuntado Tellado.

CONFRONTACIÓN

Preguntado sobre el hecho de que más de la mitad de las propuestas pongan deberes al Ejecutivo estatal, Tellado ha asegurado que una "obligación" del Parlamento, y "un lugar para hacerlo también es el Debate del Estado de Autonomía", es "instar al Gobierno de España a resolver problemas que pesan sobre los gallegos".

"Quien trata de trasladar problemas nacionales al ámbito autonómico son los partidos de la izquierda, que instan al Gobierno de Feijóo a bajar el precio de la luz cando saben que es una competencia del Gobierno de España", ha sostenido.