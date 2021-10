UCEV afirma que les cooperatives d'ensenyament "tenen molt a dir" en la nova FP i demana suport a l'administració

La pròxima entrada en vigor de la nova Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, en procés de tramitació parlamentària, va a plantejar, tant als centres educatius com a les empreses de la Comunitat Valenciana, una sèrie de "reptes i oportunitats als quals serà necessari adaptar-se de manera adequada en el curt termini". En aquest context, la UCEV està celebrant els dies 13 i 14 d'octubre a València la jornada titulada 'El cooperativismo ante una nueva Formación Profesional', informa el colecivo en un comunicat.

A través de ponències, taules redones i tallers, la UCEV pretén amb aquesta jornada "inaugurar un diàleg continuat en el temps entre centres d'ensenyament, personal docent, administració educativa i empreses, que incorpore al cooperativisme com a un actor protagonista de la transformació que la nova legislació sobre FP planteja".

El president de la UCEV, Miquel Ruiz, declara que "des del cooperativisme educatiu, com a escoles i com cooperatives, es fa una lectura positiva dels avanços que aquesta nova llei introdueix en la Formació Professional".

En la seua opinió, "davant un model de FP en el qual, segons s'ha anunciat, no se suprimeix res, però on es flexibilitza tot, els projectes educatius de les cooperatives d'ensenyament tenen capacitat contrastada per a adaptar-se a la versatilitat que la nova FP va a demandar els centres educatius".

I ha subratllat: "Si l'aposta és per una FP flexible, modular, accessible, innovadora i promotora de l'emprenedoria, les cooperatives d'ensenyament tenen molt que aportar per la seua organització centrada en les persones i pel caràcter innovador dels seus projectes educatius".

El responsable de la UCEV ha demanat el suport de l'administració educativa per a les escoles cooperatives que imparteixen Formació Professional pel seu convenciment que, "amb el suport de les institucions, aquesta exigència de flexibilitat pot traduir-se en una oportunitat de creixement per a les cooperatives d'ensenyament que imparteixen aquesta etapa".

"Els projectes educatius de les cooperatives estan cridats a potenciar encara més el que ha sigut i és un dels seus trets fonamentals, la innovació metodològica, per a construir una Formació Professional que done resposta adequada als reptes d'aquest nou model", defèn.

"AMB VEU PRÒPIA"

Encara que les pràctiques en les empreses sempre han format part de la FP, el nou sistema de la Formació Professional pretén implicar de manera més intensa a les empreses en l'aprenentatge d'habilitats i competències per part de l'alumnat. En eixe sentit, durant les jornades, el sector cooperatiu ha tornat a reclamar participar "amb veu pròpia" en els òrgans i espais de representació i participació en els quals es dissenyen i avaluen les polítiques públiques de promoció de la Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

En aquest nou escenari en què l'empresa adopta un rol central, el president de la UCEV, ha reclamat el protagonisme que li correspon al sector empresarial cooperatiu, amb gran pes i tradició a la Comunitat Valenciana.

"Les cooperatives tenen molt que aportar a la formació dels nostres joves, ja que són empreses sustentades per valors com la democràcia, la igualtat, la solidaritat o la sostenibilitat i que presten una atenció prioritària a la formació de les persones que les integren i, així mateix, perquè situen en l'eix central de les seues decisions el creixement professional i humà d'aquestes persones", ha assenyalat Ruiz.