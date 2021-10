Les taxes en els estudis de grau amb experimentalitat i de màsters universitaris habilitantes baixen un 5%

Des de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital s'han fixat les taxes a satisfer per la prestació de servici acadèmics universitaris per al curs 2021-2022, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Dins dels límits assenyalats per la Conferència General de Polítiques Universitàries, es prorroguen les mateixes condicions acordades per al curs 2020-2021 per als preus màxims dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de Grau en segones i successives matrícules.

També es mantenen per als estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de màsters no habilitantes i vinculats, i per als estudis dels títols oficials de Grau i de Màster, en primeres i successives matrícules per als estudiants no pertanyents a la Unió Europea.

La reducció del 5% de les taxes universitàries juntament amb un ampli programa de beques i ajudes universitàries contribueix a eliminar les desigualtats socials que dificulten obtindre una formació universitària. Aquests són dos dels eixos del Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià perquè cap estudiant deixe l'universitat per motius econòmics.

A més, s'estableix diferents exempcions i bonificacions a l'alumnat que reba beques a l'estudi d'altres administracions, els qui obtinguen matrícula d'honor, els membres de famílies nombroses, les víctimes de terrorisme, les víctimes d'actes de violència sobre la dona, així com els alumnes amb diversitat funcional igual o superior al 33%.