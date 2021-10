Ford Almussafes reduïx les parades de l'ERTO i produirà parcialment del 13 al 29 d'octubre

A pesar que la "inestabilitat en el subministrament" de semiconductors i components continua, en la Comissió de Seguiment de l'ERTE d'aquest divendres s'ha posat en relleu que la fàbrica està "en condicions de produir parcialment" en alguns dels dies d'ERTO, que inicialment preveia una 'parada total' de 33 dies en les plantes de Vehicles i 15 en la planta de Motors, entre el 4 d'octubre i el 23 de desembre.

D'aquesta manera, el calendari es modifica per a les plantes de fabricació de Vehicles i finalment produiran parcialment del 13 al 29 d'octubre. En concret, els dies 13, 14 i del 18 al 29 treballarà el sistema A en torn de matí i el sistema B en torns de matí i vesprada. El dia 15, el sistema A i el sistema B treballaran solament en torn de matí.

Per tant, estarà suspès parcialment el sistema B el divendres 15 a la vesprada, el torn de nit tots els dies d'octubre, encara que s'aplicarà rotació per a evitar la seua afectació permanent per la suspensió. El sistema A no està actiu en el torn de vesprada, per la qual cosa no suposa suspensió. En conjunt, suposa menys jornades de parada de les inicialment pactades.