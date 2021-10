Rivera asume la Dirección de COAG en CyL con "seriedad y valentía" para realizar una defensa a ultranza de los ganaderos

"Protegemos la tierra, no somos el problema, somos la solución", ha defendido el nuevo coordinador de COAG en Castilla y León que ha pedido, a modo de ejemplo, que se tenga en cuenta el efecto sumidero del campo para poder "ganar la batalla" a la actual "criminalización" de la ganadería.

En este punto, ha cargado contra la política europea, a la que ha reprochado no haber "ayudado nada" a los ganaderos, ni a los de vacuno ni a los de leche, ha precisado, y se ha hecho eco de la "situación muy complicada" que tiene que afrontar el sector, máxime en un momento de aumento de los costes de producción, con la duda sobre la mesa de si se podrá soportar por más tiempo.

Así lo ha asegurado Lorenzo Rivera al ser designado nuevo coordinador de COAG en Castilla y León, un puesto que asumió de forma provisional el pasado 29 de julio tras la salida del coordinador, Aurelio Pérez, que dejó la Dirección de la organización agraria por motivos de salud.

Lorenzo Rivera ha aprovechado la ocasión también para reivindicar una PAC para los verdaderos profesionales del campo y para los que ha reclamado una diferenciación especial. "Es lo razonable", ha sentenciado para reprochar que hay productores pluriempleados cuyos ingresos de la actividad primaria no suponen ni el 10 por ciento y a los que les da igual que llueva o no, a diferencia de lo que ocurre con los hombres y las mujeres que viven del campo cada día. "Nosotros nos lo jugamos todo", ha aseverado.

Rivera, candidato único en la IV Asamblea General de COAG y elegido con 122 votos a favor y ninguno en contra, ha reivindicado sus 35 años de trayectoria en la organización agraria que ahora dirigirá y su experiencia en la actividad del sector primario que ha afirmado conocer "a la perfección" en ambos casos.

El nuevo coordinador ha apelado al lema de esta asamblea, 'Pasión y profesión. Creamos alimentos, protegemos la tierra', para reivindicar el "buen hacer" de los profesionales del campo. "Sin pasión no tiene sentido una profesión", ha aseverado Rivera.

Rivera ha estado acompañado en este acto por el dirigente saliente y por el coordinador nacional de COAG, el también zamorano Miguel Blanco. La parte institucional ha corrido a cargo del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y del titular de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o del director general, Pedro Medina.

Al acto han acudido también los portavoces parlamentarios de PSOE, Luis Tudanca; del PP, Raúl de la Hoz, y de Ciudadanos, David Castaño; la vicepresidenta de las Cortes, la zamorana Ana Sánchez, y la exconsejera de Agricultura, Silvia Clemente, con la que Aurelio Pérez ha compartido negociaciones en su etapa como coordinador -como con Milagros Marcos, que tenía que llegar desde Madrid por su actual responsabilidad como diputada- y por exdirigentes agrarios como Julio López, ex secretario regional de UPA y con el que fundó la Alianza por la Unidad del Campo, además de Aurelio González, actual secretario de UPA al que ha apellidado Pérez a modo de ejemplo.

"Antes o después se va a producir porque este país no puede sostener tanta organización agraria. Va a haber un momento en el que habrá más organizaciones que agricultores", ha augurado Pérez con optimismo en ese llamamiento a la convergencia de los representantes del campo.

En el acto se ha realizado un homenaje al coordinador saliente, "un referente" para la OPA, a través de un video a modo de repaso y recorrido por su etapa en el sindicalismo agrario y como ganadero. Pérez, que ha dirigido COAG en Castilla y León durante 17 años, ha recibido un cuadro con su retrato de mano del coordinador nacional, al que se ha referido como el mejor dirigente del sindicalismo agrario moderno y con el que se ha fundido en un entrañable abrazo.

"El eslogan pasión y profesión lo resume todo", ha explicado el coordinador saliente en un discurso que ha realizado "desde el corazón" y en el que ha asumido que tiene que dejar el cargo como no le habría gustado, un problema de salud que le ha llevado a pasar "meses muy duros".

Aurelio Pérez se ha hecho eco de la "despoblación permanente" de los pueblos de Castilla y León para advertir de que España tiene una deuda histórica con una tierra que ha abastecido de mano de obra a todo el país e, incluso, a Europa.

El coordinador saliente no se ha olvidado del problema que sufre la Comunidad Autónoma por la proliferación de la fauna salvaje y del lobo y ha llamado a controlar todo para que los productores puedan seguir en el medio rural y favorecer asimismo el relevo generacional en el campo.

Respecto al trabajo sindical, ha explicado que es "duro y poco reconocido" y ha lamentado que muchas de las propuestas de las OPA no salen adelante a pesar de que van avaladas por un "trabajo permanente". "Aurelio no es nadie, Aurelio quién es si no es COAG", ha resumido de su experiencia en el sindicato agrario al que llegó "para construir".

A Rivera se ha referido como una persona "más preparada" y "más concreta" que él y se ha mostrado convencido de que ayudará a construir porque le gusta "dialogar y pactar" bajo la premisa de que vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Sus últimas palabras han sido para otro de sus compañeros en COAG, Prisciliano Losada, en quien ha personalizado el recuerdo a los integrantes de una "organización solvente y preparada" con un equipo técnico desplegado en todas las provincias.

"Yo doy un paso atrás pero dejaré de ser la COAG el día que desaparezca, hasta entonces seguiré siendo siempre de COAG", ha concluido en su adiós al sindicalismo activo.

Finalmente, un "emocionado" Miguel Blanco ha reconocido la labor de un "gran amigo y compañero" y ha dado la bienvenida oficialmente a Lorenzo Rivera a la dirección de COAG en Castilla y León que "viene de lejos, de luchar en primera línea". "La vida es la que establece las condiciones y nos obliga a cambiar el paso", ha asumido Blanco sobre Pérez para augurar que con Rivera en Castilla y León COAG "queda en buenas manos" para mirar al futuro con todo lo bueno que se ha conseguido en el pasado, ha defendido.

A modo de ejemplo, Miguel Blanco ha abogado por "pelear" los nuevos presupuestos generales del Estado para afrontar los retos del siglo XXI y para hacer frente a una nueva PAC que no ve justa ni social. "No podemos dar la conformidad a la denominación de agricultor activo, con definiciones que no se definen y que sirven igual para un roto que para un descosido", ha concluido el dirigente agrario que ha sentenciado: "No nos vamos a dejar torcer el brazo".